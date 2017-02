Mamy silnie rakotwórcze powietrze

Rz: Rząd pokazał plan walki ze smogiem i twierdzi, że w przyszłym sezonie grzewczym o nim zapomnimy. To realne?

Kamil Wyszkowski: To oczywiste uproszczenie. Przy mądrze prowadzonej i kompleksowej polityce rządu oraz samorządów możliwa jest istotna poprawa w horyzoncie pięciu–dziesięciu lat, ale nie wcześniej. Sama wymiana nieefektywnych pieców węglowych na te spełniające normy to praca na lata.

Najważniejsze, że taki program wreszcie powstał.

Co powinno być priorytetem rządu?

W pierwszej kolejności trzeba zakazać sprzedaży niskiej jakości węgla oraz pozaklasowych kotłów na to paliwo. Potem trzeba przystąpić do wymiany starych, nieefektywnych kotłów węglowych na urządzenia o klasie 5 i wyższej. Trzeba też karać osoby, które w swoich domach palą odpady. Obok niskiej jakości węgla śmieci są szczególnie szkodliwe dla zdrowia.

Rozporządzenie dla kotłów jest na ostatniej prostej, a to określające parametry dla paliw stałych trafiło do konsultacji. Tyle że są tam muły i floty, które miały być eliminowane z obrotu.

Jest to nielogiczne. 25 stycznia na posiedzeniu zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju zwracaliśmy na ten fakt uwagę przedstawicielowi ministerstwa energii. Uzyskaliśmy wsparcie wiceministra środowiska Pawła Sałka i wiceminister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Uważam, że resort energii się z tego rozwiązania wycofa w toku konsultacji. Jako że jestem członkiem wspomnianego zespołu, będę się starał tej sprawy pilnować.

A czego brakuje w rządowym planie?

Brakuje koordynacji i debaty nad tym problemem ponad podziałami politycznymi. Stawka jest wysoka. W Polsce co roku umiera przedwcześnie nie mniej niż 45 tys. ludzi. Jeśli dodamy wysoki wskaźnik poronień czy urodzeń dzieci z wadami i niższym poziomem inteligencji, jest to materiał na poważną debatę.

Nie ma też kompleksowego programu edukacji ekologicznej. Wielkimi ambasadorami niepalenia odpadami w domu mogą być właśnie dzieci, które o szkodliwości smogu powinny się dowiedzieć w szkole.

Rząd powinien wycofać się z decyzji o podwyższeniu do absurdalnie wysokiego poziomu 300 µg/m3 stężenia dla pyłów PM10, przy którego przekroczeniu ogłaszane są alarmy smogowe. W Paryżu to 80 µg/m3, a w Pradze 100 µg/m3. Nasz rząd powinien przyjąć rozwiązanie francuskie lub czeskie. Efektem będzie co prawda bardzo częste ogłaszanie alarmów smogowych, ale ludzie mają prawo wiedzieć, a państwo ma obowiązek informować o zagrożeniu dla zdrowia.

Samorządy też nadrabiają zaległości. Małopolska w końcu przyjęła uchwałę antysmogową. Czy inni pójdą tym śladem?

W mojej ocenie kolejnymi regionami – po województwie małopolskim – będą Dolny Śląsk i Śląsk. Liczę na to, że kolejnymi województwami, które dokonają przełomu i dołączą do trzech wymienionych, będą mazowieckie i podkarpackie.

Komisja Europejska chce uczynić problem smogu orężem w dyskusjach z Polską na temat realizacji celów klimatycznych. Wicepremier Mateusz Morawiecki twierdzi z kolei, że to niepotrzebny nacisk.

Polska jest gospodarzem Szczytu Klimatycznego ONZ w 2018 roku. Dlatego powinna zrobić z tego tematu swój atut i pokazać, jak zdynamizowała prace nad poprawą jakości powietrza. Zwłaszcza że w skali globu nie jesteśmy pariasem. Osiem krajów z najwyższym zanieczyszczeniem to Arabia Saudyjska, Katar, Egipt, Bangladesz, Kuwejt, Kamerun, Niger i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Polska jest na 73. pozycji. Tyle że w gronie krajów Unii Europejskiej jesteśmy numerem jeden.

Bywa jednak, że także Londyn, Mediolan czy Paryż są porównywane do Pekinu.

Według niedawno opublikowanych danych WHO na 50 miast o najwyższym stężeniu pyłu zawieszonego PM2,5 aż 33 znajdują się w Polsce. Stężenia w takich miastach jak Londyn, Berlin czy Paryż są kilkakrotnie niższe. Podobnie ma się sytuacja z silnie rakotwórczą substancją benzo(a)pirenem. W wymienionych miastach są dużo poniżej normy, zaś w Polsce często jest ona przekroczona o kilkaset, a nawet 1000 procent. Dane Europejskiej Agencji Środowiska pokazują, że od Europy Zachodniej nasze miasta dzieli przepaść. Skala problemu jest w Polsce o wiele poważniejsza. Przykładowo, w Nowym Sączu stężenie silnie rakotwórczego benzo(a)pirenu wynosi 11,9, w Zabrzu jest to 8,1, a w Katowicach – 6. Tymczasem w Paryżu to 0,24, w Londynie – 0,21, a w Mediolanie – 0,17.

Sytuacja w Pekinie jest często poważniejsza. Jakość powietrza (wg uniwersalnego Air Quality Index) dla tego miasta w pierwszy piątek lutego wynosiła ok. 344. W tym dniu dla Krakowa było to 195, w Paryżu – 29, w Berlinie – 119, a w Londynie – 46.

Jakimi narzędziami miasta walczą ze smogiem i czy są one skuteczne?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy się zastanowić, co stanowi dominujące źródło zanieczyszczeń w danej lokalizacji. W Krakowie jest to niska emisja, a w Warszawie ok. 68 proc. smogu pochodzi z transportu. Dlatego dla Krakowa kluczowy jest zakaz palenia węglem niskiej jakości i wymiana nieefektywnych kotłów. Z kolei Warszawa powinna inwestować w programy promujące elektryczne samochody, rowery, ekologiczną komunikację i zrównoważoną urbanistykę. Oba miasta muszą stawiać na rozbudowę sieci ciepłowniczej i zwiększenie powierzchni terenów zielonych.

W europejskich miastach polityki zmierzające do podnoszenia jakości powietrza rozwija się od kilkudziesięciu lat. Powstaje niezbędna infrastruktura, np. autostrady rowerowe w Kopenhadze i Amsterdamie. Rozwiązaniem mogłoby być też wprowadzenie dodatkowych opłat za wjazd do centrum miasta w określonych okresach. Ale – jak pokazał przykład Londynu czy Sztokholmu – ten model sprawdza się tylko wtedy, kiedy transport publiczny jest wysokiej jakości i działa bez zarzutu. Z kolei władze Wiednia finansują rozwiązania ograniczające emisje spalin z autobusów i taksówek, a w Berlinie – także z pojazdów szkolnych.