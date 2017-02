Nowy sprzęt dla śląskich strażaków

A w tym roku w planach jest zakup m.in. kilkunastu różnych wozów strażackich, które trafią do jednostek w całym województwie. Pieniądze na zakupy pochodzą m.in. ze środków własnych straży, samorządu czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– Zapotrzebowanie na sprzęt jest ogromne, dlatego cieszymy się, że udało się zdobyć środki – mówił Jacek Kleszczewski, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, podczas styczniowego przekazania 11 samochodów specjalnych dla komend powiatowych. Dwa auta trafiły wówczas do jednostek w Katowicach i Sosnowcu. Poza tym komenda w Chorzowie dostała średni samochód ratowniczo-gaśniczy, a strażacy z Jaworzna – samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4.

Specjalistyczne pojazdy trafiły też m.in. do Tychów, Bielska-Białej, Bytomia, Rudy Śląskiej czy Żywca. Śląscy strażacy wzbogacili się też o dwa agregaty pompowe i 22 działka wodno-pianowe. – Zakupy tego sprzętu sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (prawie 8 mln zł), Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, samorządów terytorialnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wylicza st. kpt. mgr Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej PSP.

Strażacy wzbogacą się o nowy sprzęt także w tym roku. W ramach unijnego programu „Bezpieczne pogranicze" zaplanowano m.in. zakup za 2 mln zł samochodu specjalnego dla komendy w Wodzisławiu Śląskim.

Dwa lekkie pojazdy do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych trafią do Cieszyna i Żywca. Strażacy planują też zakup podobnych samochodów do jednostek w Będzinie i Siemianowicach Śląskich.

Z kolei do Pszczyny i Rudy Śląskiej mają trafić dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem 4x2, a ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, wyposażony w sprzęt ochronny, ratowniczy i pomocniczy, wzbogaci tabor strażaków z Rybnika.