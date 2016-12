Fuzja ma pomóc w kłopotach finansowych

Tworzenie szpitala uniwersyteckiego ma rozpocząć połączenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, w skład którego już wcześniej weszło Podkarpackie Centrum Onkologiczne. Na takie połączenie zgodził się już sejmik województwa podkarpackiego. Fuzja ma być antidotum na kłopoty placówek. Oba są bowiem poważnie zadłużone. Szpital Wojewódzki ma ponad 70 mln zł zobowiązań, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc ponad 18,5 mln zł. Szczególnie trudna, jak dowodzą władze województwa, jest sytuacja tej drugiej placówki, gdzie pomimo wprowadzenia programu oszczędnościowego w części medycznej przynosi on nadal straty.

- Korzyści związane z połączeniem obu szpitali to redukcja części kosztów, zwiększenie efektywności pracowni diagnostycznych i wykorzystania sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej oraz zmniejszenie kosztów ich zakupu, a także lepsze możliwości rozwoju– wylicza Tomasz Leyko rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego.

Zdaniem samorządu województwa oba szpitale po połączeniu nie prowadziłby także szkodliwej dla siebie działalności konkurencyjnej, starając się co roku o kontrakty w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Plany samorządu budzą jednak sprzeciw personelu obu placówek, który obawia się zwolnień. Padają też argumenty, że pacjenci będą mieli utrudniony dostęp do podstawowych świadczeń medycznych. - Nie będzie likwidacji oddziałów ani zwolnień personelu – zapewnia Władysław Ortyl, marszałek Podkarpacia.

Samorząd województwa po oddłużeniu obu placówek (chce na ten cel zaciągnąć kredyt) i połączeniu w jeden szpital zamierza przekazać go Uniwersytetowi Rzeszowskiemu. Uczelnia od wielu lat kształci położne, pielęgniarki, ratowników medycznych i fizjoterapeutów, a w 2015 roku uruchomiła także cieszący się ogromnym zainteresowaniem studentów wydział lekarski. Dla dalszego rozwoju potrzebuje szpitala uniwersyteckiego. Zabiegi o utworzenie takiego szpitala na bazie Szpitala Miejskiego przy ulicy Rycerskiej nie powiodły się. Na takie rozwiązanie nie wyraził zgody ratusz, obawiając się, że spowoduje to utrudnienie w dostępie do świadczeń zdrowotnych przez pacjentów. W połowę listopada deklarację o współpracy przy tworzeniu szpitala uniwersyteckiego podpisali marszałek województwa, wojewoda podkarpacki oraz rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Sygnatariuszami porozumienia zostali minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksandr Bobko, bo oba resorty będą partycypowały w jego utrzymaniu.

- Ideą istnienia szpitala uniwersyteckiego jest prowadzenie zaawansowanych badań i kształcenie studentów. Szpital taki realizuje również „normalne" zadania, ale w ograniczonym zakresie. Jest przede wszystkim jednostką naukowo-badawczą - mówi dr Maciej Ulita rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Przekazanie Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego nr 1 uczelni miałoby nastąpić w 2018 roku.