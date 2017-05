Uczelnie kuszą nowościami

Uniwersytet Rzeszowski proponuje studia licencjackie lingwistyka stosowana na Wydziale Filologicznym, pozwalające zdobyć szlify profesjonalnego tłumacza władającego dwoma językami obcymi: angielskim jako językiem głównym oraz niemieckim jako językiem towarzyszącym. Uczelnia uzasadnia, że na te dwa języki obce na Podkarpaciu jest aktualnie największe zapotrzebowanie pracodawców.

– Przy uruchamianiu tego kierunku braliśmy pod uwagę sugestie lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów zagranicznych mających swe siedziby w specjalnych strefach ekonomicznych wokół Rzeszowa. Zwracali uwagę, że dla znalezienia pracy przy obsłudze językowej firm znajomość tylko jednego języka obcego nie jest już wystarczająca – mówi dr Maciej Ulita, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uczelnia podkreśla, że nacisk zostanie położony na praktyczne przygotowanie do zawodu tłumacza, czyli znajomość zagadnień i słownictwa prawniczego, ekonomicznego, technicznego, podstaw komunikacji w przedsiębiorstwie, zasad tworzenia wizerunku firmy oraz różnic kulturowych w zakresie komunikacji biznesowej.

– Studentom proponujemy praktyki tłumaczeniowe w firmach naszego regionu, które są żywo zainteresowane współpracą z naszym uniwersytetem w tym zakresie. To daje młodym ludziom nadzieję na zatrudnienie po zakończeniu studiów – podkreśla Maciej Ulita.

Lotnictwo z grantem

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie hitem tegorocznej rekrutacji może być lotnictwo ogólne (general aviation) na studiach anglojęzycznych. To kolejne, po prowadzonych od siedmiu lat aviation management (zarządzenie lotnictwem), studia branżowe związane z lotnictwem. Na uruchomienie tego kierunku uczelnia dostała grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego (projekt znalazł się na wysokiej, szóstej pozycji spośród 62 dofinansowanych projektów).

– To jedyne studia w Europie Środkowo-Wschodniej i jedne z kilku w Europie. Absolwenci tego kierunku nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy, bo obsługa lotów nierejsowych stanowi zdecydowaną większość w komunikacji lotniczej – zaznacza Dominik Łazarz z biura prasowego WSIiZ.

Podkreśla, że nowy kierunek to odpowiedź na sygnały z rynku pracy oraz sugestie partnerów biznesowych i pracowników branży lotniczej.

– A także z naszych absolwentów aviation management, którzy już pracują w różnych liniach i portach lotniczych oraz firmach z branży lotniczej. Na pierwszy rok zostanie przyjętych tylko 30 osób – dodaje Dominik Łazarz.

W ramach studiów będzie można uzyskać prestiżowy certyfikat wydawany przez firmę Aviation Research Corporation z Vancouver w Kanadzie. Certyfikat daje możliwość pracy na jednym z ponad 80 międzynarodowych lotnisk, które na co dzień korzystają z tego oprogramowania (komercyjny koszt certyfikatu to ok. 4 tys. dolarów).

Kosmetyczki z dyplomem

Potrzebami rynku pracy uczelnia uzasadnia też uruchomienie dwóch kolejnych kierunków: kosmetologia na II stopniu i fizjoterapia, w formie jednolitych studiów magisterskich.

– Warto zaznaczyć, że po zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty WSIiZ jako jedna z nielicznych uczelni w kraju kształci na tym kierunku w formie jednolitych studiów magisterskich. Obydwa kierunki związane są ze sferą zdrowia i jakości życia, to dziś jedna z szybko rozwijających się gałęzi gospodarki – mówi Dominik Łazarz.

Z kolei Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie uruchamia na kierunku administracja anglojęzyczną specjalność „Management of Transport, Shipping, Logistics".

– To unikatowa specjalność, która kształci specjalistów na potrzeby jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż usługowych. Absolwenci będą potencjalnymi pracownikami m.in. firm transportowych, spedycyjnych i operatorów usług logistycznych. Zajęcia w języku angielskim prowadzą wybitni specjaliści i praktycy z zakresu logistyki i transportu z Polski i z zagranicy – mówi Przemysław Pawlak z WZPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Nową specjalnością jest także bezpieczeństwo narodowe, po którym absolwenci mogą pracować w służbach, inspekcjach i strażach oraz jednostkach sektora prywatnego zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa. Szkoła wprowadza też nowatorski system nauczania i sprawdzania wiedzy, czyli EDR SBS (Edukator – Step-By-Step). System jest częścią realizowanego przez uczelnię programu „Nowy wymiar studiowania". Zaliczanie przedmiotu polega na systematycznym zdawaniu kolejnych „tematów", omawianych na zajęciach i tym samym zbieranie punktów. Część tematów student wybiera sam, część wskazuje nauczyciel akademicki.

Student, zbierając punkty, sam zdecyduje, na jaką ocenę chce zapracować.

Nowości w nowym roku akademickim nie wprowadza natomiast Politechnika Rzeszowska.

