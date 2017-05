Region, który mierzy w kosmos

Teraz został podjęty kolejny krok. Podczas trwających w Jasionce targów lotniczych Aerospace and Defense Meetings Central Europe Podkarpacie przystąpiło do Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS. To poważny krok w rozwoju sektora kosmicznego w regionie.

Stowarzyszenie NEREUS to sieć, która wykorzystuje technologie kosmiczne. Obecnie skupia 26 regionów z dziewięciu krajów z Europy. Uczestniczyły one m.in. w budowie dwóch systemów kosmicznych – obserwacji Ziemi Copernicus i nawigacji satelitarnej Galileo. Każdy obywatel Europy korzysta codziennie ze zbudowanych przez nich aplikacji kosmicznych, których jest obecnie 30 tys. Są one wykorzystywane w różnych branżach, np. w rolnictwie, w lotnictwie czy w transporcie.

Sieć powstała 18 grudnia 2007 r. na spotkaniu w Tuluzie. Wówczas 23 regiony UE podpisały Kartę polityczną. Głównym celem stowarzyszenia jest m.in. wspieranie regionów przy opracowywaniu programów kosmicznych oraz wspólne projekty i inicjatywy. Sieć m.in. promuje europejską branżę lotniczą i kosmiczną, zajmuje się również rozwijaniem rynków usług kosmicznych, a także gromadzeniem informacji na temat dostępnych źródeł finansowania projektów dotyczących technologii kosmicznej.

O tym, że Podkarpacie zbliża się do kosmosu, świadczy nie tylko podpisane właśnie porozumienie, ale też sam fakt organizacji targów, w których wzięło udział ponad 160 firm z 25 krajów. Wśród nich tacy potentaci, jak Lockheed Martin, Airbus, Safran czy Polska Grupa Zbrojeniowa. Bez dwóch zdań w Jasionce spotkali się liderzy przemysłu lotniczego i obronnego z całego świata!

Obecni byli również reprezentanci regionów i klastrów związanych z branżą lotniczą, którzy przyjechali m.in. z Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii.

Nie bez powodu marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl określił targi jako kluczową imprezę lotniczą nie tylko w skali Polski, ale także Europy Środkowo-Wschodniej.

O tym, że warto iść w tym kierunku, niech świadczą wyniki konkursu organizowanego w ramach Demo Day. Jury, w którego skład wchodzili m.in. biznesmeni, naukowcy i ekonomiści, nagrodziło trzy startupy.

Za najlepszy pomysł na biznes uznano startup WiseGlass – rodzaj lustra wyświetlającego spersonalizowane reklamy w miejscach publicznych, szatniach, sklepach odzieżowych i pokojach hotelowych. Drugie miejsce otrzymał zespół Challengerocket za pomysł na innowacyjną platformę do rekrutacji specjalistów z określonymi kompetencjami. Trzecią lokatę zaś startup Cinematic VR. Jego pomysł biznesowy to platforma, która ma służyć prezentacji zdigitalizowanych lookbooków marek odzieżowych.

W czasie Demo Day przyznana została również nagroda publiczności, która trafiła do studentów Politechniki Rzeszowskiej, tworzących startup Innotechnobud, który pracuje nad urządzeniem służącym do automatyzacji prac w budownictwie, m.in. do tynkowania i malowania.

Bo przemysł kosmiczny to nie abstrakcja, ale konkretne rozwiązania, wykorzystywane w codziennym życiu. Nie tylko na Podkarpaciu.