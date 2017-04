Podkarpackie siedziska na katarskich stadionach

Na katarskie stadiony: Al Bayt (60 tys. miejsc), Al Rayyan oraz Al Wakrah (po 40 tys. miejsc) trafią krzesła Abacus, które dla podkarpackiej firmy Nowy Styl zaprojektowała Rebecca Stewart ze studia architektonicznego Arup. Producent zapewnia, że ten model to dobrze wyprofilowane siedziska wykonane z polipropylenu, które po złożeniu zapewniają szerokie przejścia w rzędach. Są odporne na warunki atmosferyczne i czynniki mechaniczne. Produkcję tych krzeseł Grupa Nowy Styl na początku, czyli od 2010 roku, zlecała firmie z Wielkiej Brytanii, a od 2012 roku do ich wytwarzania przystosowano linię produkcyjną w Jaśle. Takie siedziska z polskiej fabryki trafiły już m.in. na stadion Groupama Aréna w Budapeszcie, na którym gra węgierski zespół FTC. Poza tym krzesła były też zamontowane na stadionach we Francji na mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2016 roku – w Nicei i Lyonie, a także w Finlandii, Irlandii, Kazachstanie, Turcji, Bułgarii i w Polsce (m.in.: Arena Zabrze; obecnie trwa montaż na Stadionie Śląskim). Siedziska, o których mowa, będą produkowane przez firmę Coastal Qatar w niedawno otwartej fabryce w Ar-Rayyan. – Ta firma dostrzegła potencjał w produkowaniu krzeseł stadionowych w związku ze zbliżającymi się MŚ w piłce nożnej w Katarze. Widzi też zapotrzebowanie na tego typu produkty w całym regionie. I szukała odpowiedniego produktu oraz godnego zaufania partnera, dzięki któremu mogłaby uruchomić produkcję. Do nas trafiła poprzez firmę Arup z Wielkiej Brytanii, która zaprojektowała dla nas te krzesła – opowiada Jakub Rachfalik, dyrektor Forum Seating. Dodaje, że rola jego firmy nie ograniczy się tylko do udzielenia licencji na krzesła katarskiej firmie.

– Zobowiązaliśmy się do pomocy przy organizacji i optymalizacji linii produkcyjnej. Nasi eksperci brali udział w wyborze i testach maszyn wtryskowych do produkcji krzeseł. Rekomendowaliśmy firmie Coastal zakup konkretnych rozwiązań od producenta z Austrii – wylicza dyr. Rachfalik.

– Zależało nam na połączeniu maszyn w taki sposób, żeby proces produkcji zajmował jak najmniej czasu, bo przy planowanej skali produkcji będzie to miało ogromne znaczenie – podkreśla dyrektor Forum Seating. A Roman Przybylski, dyrektor pionu handlowego Grupy Nowy Styl, dodaje, że Grupa Nowy Styl oprócz procentu ze sprzedaży podstawowego modelu krzesła Abacus (Abacus Bronze – na trybuny główne) będzie też dostarczać z Polski cały asortyment dodatkowy, np. fotele VIP czy krzesła na stanowiska prasowe.

– Liczymy też na szerszą obecność w całym regionie. Partnerstwo z firmą, która zna lokalne realia, pozwoli nam na mocniejsze zaistnienie na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – tłumaczy dyr. Przybylski.

Podkreśla, że wspólna inwestycja z katarską firmą to także ważny sygnał dla potencjalnych nowych klientów całej Grupy Nowy Styl, dla których podkarpacki producent krzeseł aranżuje i wyposaża wnętrza publiczne, a przede wszystkim biurowe.

Grupa Nowy Styl istnieje od 23 lat, jest trzecim co do wielkości producentem mebli biurowych w Europie. Ma 15 zakładów produkcyjnych w Polsce, na Ukrainie, w Rosji, Turcji, Niemczech oraz Szwajcarii i ma oddziały w 17 krajach. W jej portfolio znajdują się takie marki, jak: Nowy Styl, BN Office Solution, Grammer Office, Rohde & Grahl, Sitag i Forum Seating, a jej ofertę można zobaczyć w 29 showroomach zlokalizowanych m.in. w Warszawie, Londynie, Paryżu, Düsseldorfie, Berlinie, Pradze, Bratysławie i Moskwie. Przychody ze sprzedaży Grupy Nowy Styl wynoszą ponad 317 mln euro rocznie.