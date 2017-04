Podniebne atrakcje i czas koncertów

Do Krosna można się wybrać na największą imprezę plenerową na Podkarpaciu. Od 29 kwietnia do 3 maja będą się tam odbywały XVIII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe w ramach Balonowego Pucharu Polski. To okazja do zobaczenia zmagań najlepszych baloniarzy Europy oraz podziwiania samych balonów.

W Iwoniczu-Zdroju będzie cykl imprez Iwonicka Majówka. W programie m.in. koncerty zespołów Diamond Duo i Ivo Stars Band, recital „Odbicia" w wykonaniu Marii Lamers, artystki Piwnicy pod Baranami, a także Powiatowe Obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Majówka rozpocznie się 27 kwietnia i potrwa do 4 maja. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju.

Natomiast do Przemyśla warto się wybrać 29–30 kwietnia. Na Zamku Kazimierzowskim odbędą się XVI Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Gospel. Warsztaty kierowane są do osób w różnym wieku – dzieci i dorosłych. W tym roku poprowadzą je David Daniel (Wielka Brytania), Gabriela Gąsior (Polska) i Rafał Rudawski (Polska), a towarzyszyć im będzie zespół Holy Noiz. Zapisy trwają do 26 kwietnia.

W Przemyślu także fani jazdy na rowerze znajdą coś dla siebie. Od 29 kwietnia do 1 maja potrwa Festiwal Rowerowy Bike Town Przemyśl 2017. W programie wydarzenia dla małych i dużych, początkujących i doświadczonych amatorów jazdy na dwóch kółkach m.in. maratony i zawody rowerowe, pokazy skoków, zjazd uliczkami Przemyśla (downtown), wycieczki i testy rowerów, szkolenia z techniki jazdy dla początkujących. W części wydarzeń można wziąć aktywny udział, inne tylko oglądać.

3 maja w Łańcucie też będzie coś dla miłośników jazdy na rowerze – VI Łańcucki Maraton MTB. Do wyboru trzy dystanse: MINI TOUR (25 km), MIDI TOUR (45 km) i MAXI TOUR (76 km). Trasy wyścigów przebiegać będą po północnej części Pogórza Dynowskiego.

Amatorów kolei wąskotorowej z pewnością zainteresuje możliwość wybrania się na wycieczkę pociągiem. Bieszczadzka Kolejka Leśna rozpoczyna sezon letni właśnie podczas długiego weekendu. Codziennie od 29 kwietnia do 3 maja planowane są kursy do Przysłupia (godz. 9.30) i Balnicy (godz. 13). Początek trasy to stacja w Majdanie (ok. 55 km na południe od Sanoka). W miarę potrzeb i możliwości organizowane będą kursy dodatkowe.

3 maja w Rzeszowie obchodzone jest nie tylko uchwalenie konstytucji, ale także Święto Paniagi, czyli ul. 3 Maja, kiedyś ul. Pańskiej nazywanej Paniagą. W tym roku tematem przewodnim będzie kultura rumuńska.

W Muzeum Dobranocek w Rzeszowie 3 maja w ramach V Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA prezentowane będą filmy zgłoszone do konkursu głównego w kategorii animowany wideoklip. Projekcje adresowane są do osób dorosłych. Festiwal rozpoczął się 21 marca i potrwa do 21 maja.

Natomiast 7 maja w hali Podpromie w Rzeszowie odbędzie się Polska Noc Kabaretowa 2017. Warto dodać, że jest to okazja do zobaczenia premierowych skeczy artystów polskiej sceny kabaretowej. Przed publicznością wystąpią m.in. Paranienormalni, Kabaret Moralnego Niepokoju. Początek imprezy o godz. 17.

Nieco wcześniej, 28 kwietnia, w hotelu Bristol w Rzeszowie będzie wieczór kuchni i muzyki japońskiej. W programie m.in. tradycyjny śpiew japoński, ceremonia parzenia zielonej herbaty wraz z degustacją, warsztaty – jak jeść pałeczkami.

2 maja w Sanoku obchodzona będzie 600. Rocznica Ślubu Władysława Jagiełły. To okazja do zobaczenia inscenizacji historycznej ślubu i wzięcia udział w konferencji tematycznej. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Sanoka.

W Stalowej Woli także będzie wydarzenie nawiązujące do historii. Żywy obraz – rekonstrukcja obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791" to interdyscyplinarne widowisko łączące teatr, muzykę i literaturę. Data inscenizacji: 3 maja.