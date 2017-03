Komfort dla lekarzy i pacjentów

Rozbudowa szpitala MSWiA to największa szpitalna inwestycja na Podkarpaciu. W nowym, pięciokondygnacyjnym, liczącym blisko 8,5 tys. mkw. budynku powstanie nowoczesny blok operacyjny i oddział chirurgiczny powiększony o ortopedię urazową. Nowe, większe pomieszczenia znajdzie też neurologia, która przy okazji zwiększy 4–11 łóżek urazowych.

– Generalnie borykamy się z małą ilością łóżek szpitalnych, a podkreślić trzeba, że jesteśmy szpitalem, który cieszy się zainteresowaniem pacjentów. Po rozbudowie liczba łóżek zwiększy się ze 140 do 200. Wszystkie przeniesione do nowego budynku oddziały, a zwłaszcza blok operacyjny, wyposażone zostaną w sprzęt najnowszej generacji – mówi Zbigniew Widomski, dyrektor SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie.

Nowością będzie szpitalny oddział ratunkowy z lądowiskiem dla śmigłowców na dachu budynku. Powstanie SOR, zamiast dotychczasowej izby przyjęć poprawi sytuację zdrowotną mieszkańców miasta i najbliższych okolic. Odciąży bowiem jedyny do tej pory SOR, który znajduje się w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Zmniejszy też czas dojazdu pacjentów z zachodniej części miasta.

– To będzie rozwiązanie niemal książkowe pod względem praktycznym, bo szpitalne oddziały ratunkowe położone będą na dwóch przeciwnych krańcach miasta. Karetki nie będą musiały już przedzierać się przez całe miasto – mówi dyrektor Zbigniew Widomski.

Nowe sale

To niejedyna szpitalna inwestycja w Rzeszowie. Około 10 mln zł z budżetu miasta Rzeszowa pochłonie rozbudowa i modernizacja bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego w Rzeszowie. Kolejne 5 mln zł szpital wyda na zakup sprzętu. Powstaną za to dwie nowe ogólnozabiegowe sale operacyjne, w których będzie można wykonywać zarówno operacje laparoskopowe, jak i zabiegi otwarte. W salach będą wykonywane operacje chirurgiczne, ginekologiczne, urologiczne i ortopedyczne. Grzegorz Materna, dyrektor szpitala, podkreśla, że inwestycja była absolutną koniecznością związaną z wejściem w życie rygorystycznych wymogów stawianych przez NFZ i Ministerstwo Finansów.

– Blok operacyjny, z którego korzystają lekarze czterech oddziałów, pochodzi z 1981 roku. Za mało mamy też sal operacyjnych w stosunku do potrzeb – mówi Grzegorz Materna, dyrektor SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie.

Po rozbudowie nowoczesny blok ma mieć 1800 mkw. powierzchni i 7 sal operacyjnych, co podniesie komfort pracy lekarzy i bezpieczeństwo pacjentów. Dyrektor Materna liczy, że inwestycja zakończyć się w tym roku.

Połączony i zmodernizowany

W tym roku mają też ruszyć inwestycje w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie oraz Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, które od 1 kwietnia połączą się w jedną instytucję. W pierwszym ze szpitali rozbudowane zostaną kliniki hematologii i nefrologii ze stacją dializ. Nowy, pięciokondygnacyjny budynek (łącznie 6 tys. mkw.) powstanie w miejscu dawnego budynku rehabilitacyjnego. Zwiększy się też liczba łóżek oraz stanowisk, gdzie prowadzona jest ambulatoryjnie chemioterapia. Sale, które są obecnie wieloosobowe, w nowym budynku będą jednoosobowe. Rozbudowa ma się zakończyć w 2019 r. i kosztować będzie 42,7 mln zł, z czego 36,3 mln zł dofinansowane zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Dzięki środkom z tego samego źródła powiększy się także Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. W miejscu obecnych ogrodów owocowych powstanie nowy czteropiętrowy budynek, w którym ulokowana zostanie m.in. Klinika Rehabilitacji Pulmonologicznej. Dzięki inwestycji szpital zyska 4 tys. mkw. powierzchni. W klinice będzie w niej miejsce dla 15 pacjentów. Chorzy zyskają dostęp do fizjoterapii układu oddechowego, często potrzebnej po leczeniu pulmonologicznym czy chirurgicznym.

Rozbudowany zostanie także oddział chorób płuc i gruźlicy. Dzięki inwestycji zostanie także usprawniona komunikacja pomiędzy poszczególnymi klinikami, komórkami diagnostycznymi i niezbędnym zapleczem obsługi, bo znajdą się one w jednym miejscu. Budowa obiektu ma rozpocząć się w tym roku i potrwać do 2020 roku. Koszt to 24 mln zł (20,4 mln zł to dofinansowanie z RPO).

Do przebudowy i remontu pomieszczeń oddziału dorosłych Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych przygotowuje się także Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Szpital chce też kupić niezbędne wyposażenie. Inwestycję oszacowano na 8,6 mln zł. Placówka w Klinicznym Zakładzie Patomorfologii chce też wdrożyć telepatologię, która zapewni świadczenie usług na europejskim poziomie oraz umożliwi szybkie konsultowanie przypadków.

