Kres pamięci o czynie rewolucyjnym

Pomnik Czynu Rewolucyjnego noszšcy też nazwę pomnika Walk Rewolucyjnych postawiono wiele lat temu w centrum Rzeszowa. Wkrótce może stamtšd zniknšć, i to wbrew woli większoœci mieszkańców. Powód? Ustawa dekomunizacyjna.

Od samego poczštku pomnik wzbudzał liczne kontrowersje i różne skojarzenia. W stylizowanych liœciach lauru jedni widzieli oœle uszy, inni mieli bardziej nieprzyzwoite skojarzenia. Faktem jest, że niemal raz na rok, zwłaszcza na wiosnę, pomnik przeżywa ciężkie chwile. Do tej pory najczęœciej za sprawš prawicy, która chciała go zburzyć, bo kojarzy jej się nie z historiš miasta, lecz z komunizmem. Teraz ciężkie chwile przyniosła ustawa, za sprawš której z miast i wsi zniknšć majš pomniki upamiętniajšce m.in. komunizm. Problem w tym, że 90 proc. mieszkańców Rzeszowa, choć do komunizmu im daleko, chce, by pomnik pozostał tam, gdzie stoi – tak przynajmniej wynika z sondy przeprowadzonej w mieœcie.

W obronie pomnika stanšł też Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. Przeciwny jest IPN, który uznał, że pomnik należy zburzyć. Ostatecznš decyzję w tej sprawie podejmie jednak wojewoda. Dobrze byłoby, gdyby chcšc literalnie realizować ustawę, wzišł też pod uwagę koszty. Nie bez znaczenia jest bowiem to, że poniosš je wszyscy mieszkańcy Rzeszowa, a częœć z nich przed laty zapewne finansowała stawianie pomnika.