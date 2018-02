Kiedy dron zapuka w okno

WyobraŸmy sobie, że zamiast budzika rano do okna puka dron, który dostarcza œwieżš kawę zamówionš przed chwilš w pobliskiej kawiarni.

Albo składa na balkonie paczkę z przesyłkš kurierskš czy pudełko z pachnšcš pizzš. Jeszcze parę lat temu byłoby to bliższe wizjom futurystów, dziœ możemy spokojnie zadać pytanie – kiedy u nas, bo za granicš takie rozwišzania już sš testowane. Na razie z usług bezzałogowych statków powietrznych zaczynajš korzystać samorzšdy – drony „wšchajš" dym wydobywajšcy się z kominów, sprawdzajšc, czy nie palimy smogotwórczym paliwem, poszukujš dzikich wysypisk œmieci, zaczynajš monitorować ruch w miastach – możliwoœci ich zastosowania sš coraz większe. A bliska przyszłoœć to budowa autonomicznej sieci maszyn wykonujšcych zadania dla samorzšdów. W ten sposób miasta „wlatujš w trzeci wymiar", w którym czeka na nie wiele fascynujšcych możliwoœci. Dlatego można sobie też wyobrazić, że czasem, w „wolnej chwili", samorzšdowe drony będš też dostarczać mieszkańcom kawę, np. jako prezent z okazji pierwszego dnia wiosny („Już czas wlecieć w trzeci wymiar").

Kiedyœ za futurystyczny obrazek uznalibyœmy także wizję miast, po których kursujš wyłšcznie zeroemisyjne pojazdy, a w ich centrach można spotkać głównie samochody elektryczne. Œwiat się jednak zmienia tak szybko, że znów marzenia zyskujš wymiar pragmatycznego pytania: kiedy? Do takiej cywilizacyjnej zmiany przymierzajš się właœnie kolejne polskie miasta, które rozbudowujš ekologiczne floty miejskiej komunikacji. Liderzy tego nurtu, np. Jaworzno czy Zielona Góra, w cišgu kilku najbliższych lat chcš mieć na ulicach prawie wyłšcznie tabor napędzany pršdem. Oczywiœcie wymiana starych autobusów zajmie dekady, ale to właœnie samorzšdy wykonujš największych krok, posuwajšcy nasz kraj w stronę czystego transportu („Elektromobilnoœć bez samorzšdów nie zaiskrzy").

Ale myœlšc o innowacjach, nie można też zapominać o tradycji, bez której nowoczesnoœć jest tylko pięknš błyskotkš. Zwłaszcza tradycji kulinarnej, bo przecież Polak głodny, to zły. A że dobrej, regionalnej kuchni u nas dostatek, nie ma się co dziwić, że samorzšdy coraz częœciej wykorzystujš jej walory do kuszenia turystów, także tych, których mniej interesujš zabytki czy piękno przyrody. Rolada wołowa z modrš kapustš, cytrynowa spajza, wodzionka, pyry z gzikiem, czernina, oscypki, zalewajki, półgęski – to nowe, smakowite słowa w marketingowym słowniku województw. Aby ułatwić złaknionym nowych wrażeń kulinarnych turystom orientację, od kilku lat tradycyjni wytwórcy i restauratorzy łšczš siły, tworzšc szlaki kulinarne cieszšce się coraz większym powodzeniem. „Spajza to nie jest żaden gzik"to podróż po Polsce tradycyjnych smaków, z których udało się stworzyć innowacyjne produkty turystyczne.

Jeszcze chwila, a wprost na niedzielny stół dostarczy je nam ekologiczny, elektryczny dron. W sumie czemu nie?