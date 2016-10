Zwycięskie projekty w ramach budżetu partycypacyjnego na Pomorzu to pomysły małe i niedrogie

– Nowością jest duża liczba projektów małych, niedrogich, które zostały złożone w różnych dzielnicach – mówi Sylwia Betlej z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Pod koniec września w stolicy regionu oraz m.in. w Gdyni, Sopocie, Rumii, czy Pucku wybrano zwycięskie pomysły. W tym roku dzięki porozumieniu samorządów projekt był w nich prowadzony równocześnie.

W Gdańsku w czwartej edycji budżetu do dyspozycji mieszkańców było 12,5 mln zł, w tym 10 mln na projekty dzielnicowe i 2,5 mln na ogólnomiejskie. Zgłoszono 335 projektów. Dotyczyły one m.in. remontów dróg i chodników, budowy placów zabaw, boisk, działań związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Jak zwykle pojawiło się wiele projektów dotyczących urządzenia bądź modernizacji terenów zielonych i rekreacyjnych.

Nową propozycją były m.in. zajęcia fitness dla mam i kobiet w ciąży oraz spacerów matek z dziećmi, które zostały złożone w różnych dzielnicach Gdańska. Pojawiło się też kilka projektów zagospodarowania nabrzeży i budowy pomostów oraz projekty związane z aktywnością rowerową. Mieszkańcy chcieli też doposażenia tramwajów w manualne platformy najazdowe dla wózków inwalidzkich, czy też montażu w różnych częściach miasta automatycznych defibrylatorów AED do ratowania życia oraz przeszkolenia pracowników placówek oświatowych z zasad udzielania pierwszej pomocy. Pod głosowanie, w którym wzięło udział blisko 37 tys. osób. poddano 254 pomysły, a do realizacji wybrano 88 projekty dzielnicowe i trzy ogólnomiejskie o łącznej wartości 12 mln 552 tys. zł.

W ramach budżetu obywatelskiego do tej pory zrealizowano w Gdańsku 49 projektów z pierwszych dwóch edycji, a kolejnych ponad 60 będzie wykonanych do końca 2016 r. Koszt ich realizacji to ok. 30 mln zł. Sylwia Betlej zdradza, że do tej pory wybierano głównie projekty dotyczące zagospodarowania miejsc do spędzania wolnego czasu, terenów przyszkolnych oraz remontów dróg i chodników czy monitoringu, ale z roku na rok przybywa pomysłów „miękkich", np. organizacja zajęć sportowych czy kulturalnych.

W Sopocie w tym roku wybrano 26 projektów, za łączną kwotę 4 mln zł. - Jednym z ciekawszych jest budowa dwóch kładek na plaży, które umożliwią korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym i przejazd wózkom dziecięcym – mówi Katarzyna Alesionek z Urzędu Miasta Sopot. Kładki zostaną wybudowane po obu stronach sopockiego molo w najbliższych od niego wejściach na plażę. Kwota inwestycji – 320 tys. zł.

Innym ciekawym projektem jest zakup defibratorów dla sopockiej policji i straży miejskiej. Koszt – 30 tys. zł.

W tym roku w Sopocie zgłoszono 209 pomysłów, pod głosowanie poddano 32 projekty ogólnomiejskie i 64 lokalne. W głosowaniu wzięło udział 11 proc. uprawnionych (mieszkańcy Sopotu powyżej 16 roku życia). To była już szósta edycja Sopockiego Budżetu Obywatelskiego, który był tam wprowadzony jako pierwszy w Polsce. - Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mimo, iż zrealizowaliśmy ponad 110 inwestycji i zadań za kwotę ponad 25 mln zł to mieszkańcy nadal zgłaszają ciekawe pomysły – mówi urzędniczka.

W Gdyni w 22 dzielnicach mieszkańcy wybierali spośród 141 projektów (do realizacji wybrano 30). W głosowaniu udział wzięło ok. 18,5 proc. mieszkańców. Rekordową frekwencję – 47,74 proc. głosujących – zanotowano na Pustkach Cisowskich-Demptowie. I to właśnie w tej dzielnicy zrealizowany zostanie dodatkowy projekt, czyli „Chabrowa dla Ludzi - aktywuj się" o wartości 231,5 tys. zł.