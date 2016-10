Imagination Day czyli najbardziej pomysłowe reklamy świata

Sama konferencja Imagination Day odbędzie się 8 listopada w warszawskim Multikinie Złote Tarasy.

Co roku ok. 800 ekspertów od reklamy pracujących zarówno po stronie reklamodawców, jak i agencji, domów mediowych i twórców pracujących dla tego sektora, spotyka się tam, by rozmawiać o kreatywnej stronie kampanii reklamowych. W wydarzeniu zawsze bierze udział wielu znanych prelegentów z branży reklamowej, dyrektorów kreatywnych z agencji reklamowych i twórców, którzy zjeżdżają do Warszawy z całego świata. W tegorocznym programie pojawią się m.in. Sam Ball, dyrektor kreatywny z londyńskiej agencji M&C Saatchi, Maria Scileppi, dyrektor nowojorskiej agencji 72U /72andSunny, brazylisjki reżyser Joao Daniel Tikhomiroff, Eike König, założyciel i szef berlińskiego studia graficznego Hort, czy Alex Lewis, odpowiedzialny za strategię agencji BBDO w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Imprezę organizują Stowarzyszenie Komunikacji marketingowej SAR, Multikino i Starcom Mediavest Group).

Seminarium towarzyszyć będzie wieczorny pokaz najlepszych reklam i kampanii reklamowych, nagrodzonych w tegorocznej edycji największego na świecie fetiwalu reklamowego Cannes Lions (w kategoriach film oraz titanium & integrated – za kampanię zintegrowaną).

Wstęp na semiarium jest płatny i odbywa się ono tylko w stolicy, ale nagrodzone reklamy można bedzie obejrzeć na pokazach kinowych w kinach w siedmiu miastach. W projekcie wezmą udział Multikina w Warszawie ((Złote Tarasy, Ursynów), Wrocławiu (Arkady Wrocławskie), Krakowie, Poznaniu (Stary Browar), Gdańsku, Katowicach i Łodzi (Silver Screen).

Patronem Imagination Day jest „Rzeczpospolita Życie Regionów". —ele