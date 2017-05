Kranówka dla uczniów zamiast napojów

Co bębni w muzeum

Są one zamontowane już w 132 placówkach. – Każda szkoła, która chciała mieć zdrój, już go ma, a teraz do akcji dołączają przedszkola. Zależy nam, aby uczyć najmłodszych picia zdrowej wody zamiast napojów słodzonych – mówi Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzecznik gdańskiego ratusza.

Akcję „Zdroje w gdańskich szkołach" wymyśliła spółka SNG, która odpowiada za dostarczanie wody do gdańskich mieszkań i firm.

Początkowo projekt zaplanowany był na trzy lata. W latach 2013–2015 spółka SNG zamierzała zaopatrzyć w zdroje wybrane szkoły. – Są bardzo estetyczne i trwałe, co ma w przypadku częstego użytkowania w szkołach niebagatelne znaczenie – opowiada Magdalena Rusakiewicz, rzecznik prasowy SNG. Dodaje, że z zasady w jednej placówce montowano jeden zdrój, ale w przypadku dużych obiektów, które mają więcej niż jedno skrzydło budynku, a było kilka takich przypadków – zamontowano po dwa ujęcia wody kranowej. Koszt zakupu jednego zdroju wraz z montażem to ok. 4 tys. zł. SNG finansuje zakup poidełek, ich montaż w placówkach oświatowych, a także laboratoryjne badania wody wykonane zarówno przed, jak i po zamontowaniu zdroju. Dodatkowo przez rok placówki oświatowe w ramach bezpłatnego serwisu urządzeń mogą liczyć na pomoc fachowców z SNG. Poidełka są przekazywane jako darowizna miastu, które jest organem prowadzącym placówki oświatowe.

Akcja przyjęła się w gdańskich szkołach. – Sukces programu przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Szkoły ustawiały się w kolejce po źródełka – opowiada Magdalena Rusakiewicz. Dlatego projekt się rozwija. Kiedy zdroje trafiły do wszystkich chętnych szkół, firma rozpoczęła montaż źródełek w przedszkolach. Jesienią ubiegłego roku zamontowano 20 pierwszych poidełek. – W tym roku planujemy montaż kolejnych 20 zdrojów w przedszkolach. Prace rozpoczniemy latem, a zakończymy jesienią – zapowiada rzecznik SNG.

– Wyrobienie nawyku picia wody zamiast słodzonych napojów jest niezwykle istotne już od najmłodszych lat życia. W szkołach udało nam się zaszczepić modę na kranówkę, podobny sukces odnieśliśmy w przedszkolach – podkreśla Guy Fournier, prezes SNG. A Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska dodaje, że jego miasto jest jedynym w Polsce, które na tak dużą skalę realizuje projekt montażu zdrojów w placówkach oświatowych. – Woda w Gdańsku jest smaczna i w 100 proc. bezpieczna, dlatego staramy się przekonać do jej picia mieszkańców naszego miasta – mówi prezydent Adamowicz.

Podobne poidełka sukcesywnie od trzech lat montowane są także w warszawskich szkołach. Do tej pory zamontowano je w blisko 200 placówkach. – Sukcesywnie montujemy kolejne – mówi Agnieszka Kłąb, rzecznik stołecznego ratusza.