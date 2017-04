Latem pociągi wrócą na Hel

Zbliżający się sezon letni to dla mieszkańców Półwyspu Helskiego z jednej strony okazja do zarobku, z drugiej – uciążliwości związane z napływem turystów. A przede wszystkim korkami, bo w wakacje na półwyspie często trzeba stać w kilkukilometrowych korkach.

– Jeśli w ciągu dnia musimy wyjechać z miasta, wsiadamy do pociągu – mówi Mirosław, mieszkaniec Helu. Najgorzej wspomina lato, gdy pracował jako kierowca busa. – Całe dnie spędzałem wtedy w korkach – opowiada.

Nie najlepsze wspomnienia z wakacji na Helu ma także pani Agnieszka, która choć wynajęła pokój we Władysławowie, wolała opalać się na plaży w Chałupach. Tak jak wielu turystów z tego miasta. – Rano i po południu staliśmy w korkach. Po urlopie byłam bardziej zmęczona niż przed nim – wspomina.

Tramwajem przez wodę

Dyskusje o tym, jak usprawnić komunikację na półwyspie, trwają od lat. Rozwiązaniem są z pewnością tramwaje wodne, przypływające latem z Gdyni, Gdańska i Sopotu. Podróż ze stolicy Pomorza do Helu trwa około dwóch godzin i jest atrakcją dla turystów.

Tyle że tramwaj kursuje z Gdańska i Gdyni trzy razy dziennie. Wrócić można także trzema kursami. Z kolei z Sopotu do Helu prom płynie dwa razy dziennie.

Ale tramwaj wodny to droga wycieczka – bilet w jedną stronę dla osoby dorosłej kosztuje 40 zł, a dla dziecka – 20 zł. Dla czteroosobowej rodziny jest to spory wydatek, dlatego jeśli podróżni chcą zaoszczędzić, wybierają drogę lądem. I utykają w korkach.

Dlatego, by zmniejszyć obciążenie pojazdami kołowymi, od 22 kwietnia wszystkie połączenia autobusowe z Władysławowa do Helu zostaną zastąpione przez połączenia kolejowe. – Obecnie pociągi dojeżdżają tylko do Władysławowa, a dalej do Helu jeżdżą autobusy – informują nas w pomorskim oddziale Przewozów Regionalnych.

Dlaczego? Jak wyjaśnia branżowemu portalowi InfoRail.pl rzecznik prasowy spółki Michał Stilger, połączenia autobusowe są czterokrotnie tańsze niż kolejowe. – W tym roku obsługa trasy na Półwysep Helski jest realizowana w dwóch wariantach. Poza sezonem letnim część połączeń na odcinku Władysławowo–Hel obsługiwana jest przez autobusy. W kluczowych godzinach kursują bezpośrednie pociągi. W sezonie letnim, gdy z naszych połączeń korzysta bardzo wielu turystów, większość kursów obsłużą pojemne składy wagonowe – tłumaczy rzecznik.

Od czerwca do września zwiększy się także liczba kursujących po półwyspie pociągów. Od kwietnia do czerwca będzie ich jeździło 11. W wakacje – o cztery więcej. Będą też dłuższe. W szczycie sezonu każdy będzie miał dodatkowe składy. Ile? Decyzja w tej sprawie zapadnie w czerwcu.

Według planowanego rozkładu żadnych połączeń z Helu nie będzie między 21 a 4 rano, choć to może się jeszcze zmienić, bo rozkład nie jest ostatecznie zamknięty. Od września wrócą połączenia autobusowe zamiast kolejowych.

Potrzebna strategia

Jednak proponowane przez kolej rozwiązania tylko w niewielkim stopniu poprawią komunikację na półwyspie. Jak przyznał w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Mikołaj Czuba ze Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Północne, problem trzeba rozwiązać kompleksowo. Stowarzyszenie przygotowuje właśnie swoją strategię poprawy komunikacji na Helu. Będzie ona gotowa w połowie tego tygodnia. Raport ma trafić do władz samorządowych.

Co proponują? Przede wszystkim przebudowę linii kolejowej tak, by pociągi mogły się na niej mijać w kluczowych dla regionu miejscowościach, np. w Chałupach. Dziś na półwyspie jest tylko jeden tor i jeśli dojdzie do opóźnienia pociągu (jadącego np. z Warszawy), blokują się wszystkie inne połączenia. Czuba zdradza, że zaproponują także utworzenie dodatkowych stacji w pobliżu helskich kempingów. To zachęci windsurferów do przyjazdu koleją, a właścicielom kempingów da dodatkowe miejsca dla namiotów.

Pociągi w jedną stronę mogłyby kursować wtedy co 15–20 minut, a opóźnienia nie przekraczałyby pięciu.

Innym rozwiązaniem jest stworzenie sieci połączeń samolotowych. Na Helu jest lotnisko w Jastarni, skąd mogłyby być realizowane loty do niewykorzystywanego lotniska Gdynia-Kosakowo.

– Należałoby też bardziej wykorzystać komunikacyjnie Zatokę Pucką – podpowiada Maciej Czuba i zapewnia, że zaproponują władzom samorządowym także dodatkowe połączenia drogą morską.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.cwiek@rp.pl