Hotelowy boom nabiera tempa

Gdańsk, Sopot i Gdynia przyciągają nie tylko atrakcjami turystycznymi, ale także mnogością imprez organizowanych dla biznesu – kongresami, targami, konferencjami. – Rynek usług hotelowych w Trójmieście należy do najlepszych w Polsce, od kilku lat obserwujemy jego wzrost – twierdzi Ireneusz Węgłowski, wiceprezes Orbisu i prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Według danych STR Global w 2016 roku średni wskaźnik przychodu na pokój był w Trójmieście najwyższy spośród największych miast w Polsce.

– Główna zasługa to rozwijająca się siatka połączeń lotniczych, która sprawia, że każdego roku rośnie liczba turystów z Niemiec i Skandynawii. Do tego dochodzi świetne skomunikowanie Trójmiasta z centrum Polski – wylicza Janusz Mitulski, dyrektor rozwoju sieci Marriott International na Europę Środkowo-Wschodnią i Kraje Bałtyckie.

Nic dziwnego, że nowych hoteli przybywa w tempie, którego pozazdrościć mogą inne miasta. W Gdańsku na przełomie marca i kwietnia ma zostać otwarty 3-gwiazdkowy hotel Number One, który firma Dekpol wybudowała na Wyspie Spichrzów przy ulicy Jaglanej. Będzie miał 172 pokoi, restaurację z włoską kuchnią, strefę wellness z basenem i spa.

W połowie roku ruszy Marriott w Sopocie, który powstanie z przekształcenia działającego od 2012 roku hotelu Mera Spa. Czterokondygnacyjny budynek zostanie dostosowany do potrzeb i standardu nowej sieci. Będzie miał 145 pokoi, dwie restauracje, centrum konferencyjne, trzy kryte baseny i otwarty basen na dachu.

W ostatnią środę pojawiła się też informacja, że w jego sąsiedztwie zostanie wybudowany kolejny luksusowy hotel: 5-gwiazdkowy Radisson Blu z 220 pokojami. Ma zostać otwarty za dwa lata.

Najwięcej inwestycji przyciąga jednak Gdańsk. W połowie stycznia zawieszono wiechę na budowie hotelu Hampton by Hilton przy ulicy Grunwaldzkiej w Oliwie. Oliwski Hampton zaoferuje 100 pokoi, 170 miejsc parkingowych i będzie czwartym hotelem tej marki w Gdańsku. Dwa już działają: przy targu Rybnym oraz przy gdańskim lotnisku w Rębiechowie, natomiast trzeci Hampton by Hilton Old Town powstaje przy ulicy Długiej.

Z kolei w ubiegłym miesiącu rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z najnowszymi planami Orbisu. W północnej części Gdańska, w sąsiedztwie hotelu Mercure Gdańsk Poseidon, Orbis wybuduje hotel Ibis Budget z 73 pokojami. Kolejną tego typu inwestycją ma być planowana na Wyspie Spichrzów budowa budżetowego Ibisa ze 170 pokojami. Tam również otworzy się w przyszłym roku wielki 4-gwiazdkowy hotel Deo z 371 pokojami i salami konferencyjnymi na 900 osób.

– To gorący rynek, z największym potencjałem – twierdzi Dariusz Futoma, partner w międzynarodowej firmie doradczej Horwath HTL, działającej na rynku hotelowym.

Ale jego zdaniem przypomina on kasyno: kto źle postawi, przegra. – Ci, którzy już tam są, będą wygrani. Za to nowi inwestorzy powinni oglądać każdą wydawaną złotówkę, bo w perspektywie najbliższych dwóch–trzech lat konkurencja bardzo wzrośnie – ostrzega Futoma.