Pradawne skarby wydobyte spod ziemi

Podczas przygotowań do budowy IBB Hotel Długi Targ w Gdańsku odnaleziono fragmenty murów gotyckich oraz przedmioty sprzed kilkuset lat. Najstarsze znalezione fragmenty datowane są na drugą połowę XIV wieku. Jak podaje inwestor, IBB Hotel Długi Targ zakłada renowację trzech przylegających do siebie kamienic i przekształcenie ich w trzygwiazdkowy hotel z 90 pokojami o powierzchni ok. 4,5 tys. mkw. Inwestorem jest spółka celowa Długi Targ, a za wykonawstwo obiektu odpowiada gdyńska firma Allcon Budownictwo. Na podstawie badań stwierdzono, że pierwotne zagospodarowanie działek zostało znacząco przebudowane w połowie XV wieku. Odkryto także pochodzące z drugiej połowy XVI w. pozostałości drewnianej zabudowy mieszczańskiej – oficyny oraz latryny. Znaleziono w nich dobrze zachowane przedmioty codziennego użytku, m.in. dzbanek kamionkowy oraz naczynia ceramiczne.

Udało się je zachować, ponieważ po zniszczeniach z czasów II wojny światowej kamienice zostały odbudowane jako krótsze niż oryginalne budynki. Mury są jednak zachowane tylko szczątkowo, ponieważ w latach 70. XIX wieku parcele zostały całkowicie zabudowane.

– Ulica Długi Targ swój obecny kształt zyskała w XV wieku, a nazwę Lange Markt nosi od 1514 r. Jednak wraz z ulicą Długą pod nazwą Longea Platea pojawiła się w dokumentach już w 1331 roku. Wspólnie tworzyły tzw. Drogę Królewską, czyli najbardziej reprezentacyjną część miasta, wzdłuż której mieszkali patrycjusze i kupcy – mówi Karolina Kocińska z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej, przeprowadzającej badania. Były one prowadzone równolegle z budową i zostały już zakończone.

Historyczne artefakty znajdowane w ziemi są własnością państwa i przejmują je odpowiednie służby. Przedmioty materialne zazwyczaj trafiają jako część ekspozycji do muzeów. Z kolei zabytki nieruchome mogą decyzją konserwatora zostać rozebrane, pozostawione lub trafiają na ekspozycję. Pozostałości zabudowy przy Długim Targu zostały po zabezpieczeniu zasypane.

W historycznym centrum Gdańska często dochodzi do takich odkryć. Podczas budowy hotelu Radisson Blu w 2009 roku przy tej samej ulicy projekt był modyfikowany w trakcie prac, ponieważ w ziemi odkryto średniowieczne mury kamienicy gotyckiej.

– Zdarza się, że konserwator zabytków decyduje o pozostawieniu odkrytych elementów ze względu na ich wiek, charakter lub wartość. Zabytki architektoniczne muszą być wówczas odpowiednio zabezpieczone i wkomponowane w projekt nowego budynku – mówi Mariusz Białek, prezes Allcon Budownictwo. – Dzięki temu stare mury gotyckie stanowią obecnie część hotelu Radisson Blu i można je oglądać. Z kolei wykopane w trakcie budowy pozostałości średniowiecznych naczyń umieszczono pod szklaną podłogą budynku – dodaje.

Na największą skalę wykopaliska prowadzone były przy okazji budowy autostrad. Tylko przy A1 badania prowadzone były przez 14 lat na 130 stanowiskach na powierzchni 230 hektarów. – W tym czasie odkryto ponad 80 tysięcy obiektów i pozyskano prawie 2,5 mln artefaktów – podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Niedawno informowała, że podczas budowy obwodnicy Inowrocławia również trafiono na skarby. „Wśród kilkudziesięciu tysięcy obiektów natrafiono na bogato wyposażone groby oraz pozostałości po siedzibach ludzkich, datowanych od epoki kamienia po średniowiecze – czytamy w komunikacie. – Część zabytków została już oczyszczona i zakonserwowana. Na ukończeniu jest etap opracowywania wyników badań, w tym konserwacji zabytków, które zostaną przekazane do muzeów" – podaje GDDKiA.

