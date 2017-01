Najlepszym kierunkiem jest Gdańsk

W dorocznym konkursie biorą udział miasta, które z jednej strony odznaczają się wysoką odwiedzalnością przez turystów, z drugiej posiadają bardzo dobrą reputację w Internecie.

Konkurencja jest bardzo mocna. Stolica Województwa Pomorskiego w walce o tytuł mierzy się z takimi turystycznymi gigantami jak Amsterdam, Berlin, Mediolan, Paryż, Wiedeń, Londyn, Madryt.

Co możemy zrobić, by przyczynić się do zwycięstwa Gdańska? Najlepiej oddać nasz głos na polskiego kandydata. Głosowanie odbywa się poprzez portal www.europeanbestdestinations.com i potrwa do 10 lutego 2017 r. Warto pamiętać, że konkursie możemy zagłosować dwukrotnie, przy czym drugi głos możemy oddać siedmiu dniach od pierwszego.