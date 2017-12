Udany pierwszy Społecznik

Warsztaty dla młodzieży, święto ulicy, przytulanki dla wcześniaków czy spływy kajakowe – takie imprezy zorganizowali w tym roku społecznicy dzięki mikorodotacjom samorządu województwa.

Samorząd województwa w tym roku ruszył z programem Społecznik. Jego celem był rozwój i pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców oraz organizacji pozarządowych z regionu. W tym roku urząd marszałkowski przeznaczył na ten cel 1,5 mln zł, które zostaną wydane na 515 projektów, a w przyszłym roku do podziału będzie aż 4 mln zł.

– Zadawałem sobie pytanie, czy wraz z tym, jak bogacimy się, jesteśmy lepszym społeczeństwem, lepiej rozumiejącą się wspólnotą? Są rankingi, które mierzą zaufanie społeczne i trzeba powiedzieć wprost, nie jest dobrze z kapitałem społecznym w Polsce. Nie jest dobrze z zaufaniem do siebie – twierdzi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Zauważa, że kraje skandynawskie, które mają wysoki poziom kapitału społecznego, są uznawane za najszczęśliwsze. – My postanowiliśmy więc pomóc szczęściu i tak powstał program Społecznik – wspomina marszałek Geblewicz.

Urzędnicy, aby zachęcić mieszkańców do działania na rzecz innych, zdecydowali się przyznawać na ten cel mikorodotacje w kwocie do 3 tys. zł. – Aby starać się o wsparcie, wystarczyło stworzyć grupę formalną składającą się z trzech pełnoletnich mieszkańców regionu, a także zapewnić sobie opiekę organizacji pozarządowej, która mogła formalnie sięgnąć po środki – tłumaczy Marek Mucha z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Mikrodotacje otrzymało m.in. Stowarzyszenie Refugees Szczecin, które wsparcie ukierunkowało na zachodniopomorską młodzież. Zorganizowało ono w szczecińskich liceach warsztaty dotyczące migracji, ich przyczyn czy mechanizmów prowadzących do społecznego wykluczenia. Projekt stowarzyszenia „Nikt nie jest nielegalny" został uznany za najlepszy ze zrealizowanych w subregionie obejmującym Szczecin i powiat policki podczas grudniowej gali podsumowującej Społecznika.

Urzędnicy docenili też inicjatywę Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Tradycja z Bełcznej pod Łobzem, które przygotowało „Hydrozagadkę w szuwarach", czyli rajd kajakowo-pieszy na orientację. Uznano, że to najlepszy projekt realizowany na terenie Świnoujścia i w powiatach goleniowskim, gryfickim, kamieńskim i łobeskim. Dzięki wsparciu Społecznika w Czaplinku w ramach projektu „Ulica jak malowana" powstał m.in. mural, ogrodzono lokalny skwer, stworzono wystawę. Pomysłodawcą było Stowarzyszenie To Tu – Akademia Twórczych Umiejętności, które także wyróżniono podczas grudniowej gali jako najlepszy projekt realizowany na obszarze powiatów białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego i wałeckiego.

Uznanie urzędników zyskało też Darłowskie Centrum Wolontariatu i tworzone podczas specjalnych warsztatów przytulanki – „Ośmiorniczki". – Są one robione z myślą o wcześniakach i ich naturalnej potrzebie łapania za pępowinę. Dzięki mackom ośmiorniczek maluchy czuły się bezpieczniej i były spokojniejsze, a także nie wyrywały przewodów czy rurek – opowiada Marek Mucha. Ten projekt był najlepszy na obszarze Koszalina oraz powiatów szczecineckiego i sławieńskiego. Z kolei Stowarzyszenie Lotnicze Stratus Chojna doceniono za zorganizowanie „Rodzinnego pikniku paralotniowego". To najlepiej oceniony z projektów w ostatnim z subregionów obejmującym powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki i stargardzki. – Zwycięzcy otrzymali czeki o wartości 3 tys. zł, a do pomysłodawców wyróżnionych projektów trafiły karnety do instytucji kultury.

Urzędnicy już zapowiedzieli, że w 2018 roku budżet programu „Społecznik" wyniesie 4 mln zł i ponownie będzie realizowany w formie regrantingu, ale tym razem w dwóch formach. Pierwszy filar to kontynuacja mikrodotacji do 3 tys. zł na realizację drobnych inicjatyw. A drugi filar to forma budżetu obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy powiatów, jak i całego regionu będą mogli w głosowaniu wybrać najlepszą inicjatywę obywatelską do 10 tys. zł.