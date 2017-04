Żaglowce, szukanie bursztynu i sport

Jeszcze przed majówką warto się wybrać do Świnoujścia. Będzie tam bowiem można zwiedzić jeden z trzech (obok STS „Sedow" i SV „Royal Clipper") największych żaglowców świata – rosyjski STS „Kruzensztern". Jednostka ma ponad 114 m długości, ok. 14 m szerokości i maszty sięgające na wysokość 56 m.

29 kwietnia biegacze będą mogli wziąć udział w Parkrun Świnoujście. Jest to bezpłatne wydarzenie cykliczne odbywające się co tydzień przez cały rok – w każdą sobotę o godz. 9. Dystans do przebiegnięcia to 5 km (z pomiarem czasu), a miejscem biegu jest park Zdrojowy.

W tym samym dniu można się także wybrać na pchli targ organizowany przez Urząd Miasta Świnoujście. Miejsce wydarzenia to Targowisko Miejskie Zielony Rynek pod Zegarem.

Od 29 kwietnia otwarta też będzie najnowsza atrakcja Fortu Anioła – pierwsza na zachodnim wybrzeżu kopalnia bursztynu. Złoto Bałtyku będzie można wydobywać przy pomocy specjalnego sita, a znalezione okazy zabrać ze sobą do domu. Rozrywka jest dostępna dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych. Od 30 kwietnia do 3 maja będzie Majówka na Wyspach w Świnoujściu.

Na ten czas zaplanowane są imprezy plenerowe, m.in. koncerty, pokazy, warsztaty, animacje dla dzieci. Osoby aktywne fizycznie zainteresują biegi z okazji święta Konstytucji 3 Maja odbywające się tradycyjnie na dystansach dostosowanych do wieku i poziomu zaawansowania uczestników.

A w Kołobrzegu 30 kwietnia odbędzie się Familijny Bieg Śniadaniowy w ramach 5. Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia. Impreza sportowa organizowana będzie na plaży, a dystans do przebiegnięcia to 2 km. W Kołobrzegu będzie też Majówka z RCK-iem. Wydarzenie rozpocznie się 1 maja i potrwa do 3 maja. W programie imprezy m.in. koncerty (Ania Rusowicz, Luxtorpeda) oraz Festyn Rodzinny z atrakcjami, takimi jak warsztaty plastyczne, malowanie twarzy czy gry wielkoformatowe.

Natomiast w Gryfinie 1 maja odbędzie się koncert zespołu Dżem. Początek muzycznego wydarzenia o godz. 21.

Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 30 kwietnia o godz. 10.30 spektakl teatralny dla dzieci w wieku od 1,5 roku do sześciu lat – „Misiaczek" według tekstu Marty Guśniowskiej. Dla widzów dorosłych będzie spektakl „Pamiętnik Stefana Czarnieckiego" na podstawie opowiadań Witolda Gombrowicza, który odbędzie się o godz. 17.

Na wyspie Wolin będzie Majówka Archeologiczna – Słowiańskie Smaki organizowana przez Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Vineta. W programie m.in. warsztaty rzemiosł dawnych, degustacja potraw dawnej kuchni, gry i zabawy historyczne. Majówka potrwa od 29 kwietnia do 3 maja.

Natomiast w Dziwnowie 30 kwietnia odbędzie się jedna z najstarszych dziwnowskich imprez regatowych – XVII Regaty Wioślarskie Łodzi Monotypowych. A dzień później, 1 maja – Sportowa Majówka.

W programie rozmaite konkurencje sportowe i zabawy dla dzieci przygotowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Kultury, Radę Miejską oraz Uczniowski Klub Sportowy.

30 kwietnia odbędzie się rajd dla miłośników turystyki rowerowej – Tour de Powiat Stargardzki.

Trasa wycieczki będzie przebiegała m.in. przez Iński Park Krajobrazowy. Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans ok. 140 km.

Amatorów jazdy na rowerze zainteresuje także III Rowerowa Majówka organizowana przez Bike Nature. To trzydniowa wyprawa po górzystej części Pomorza Zachodniego (m.in. tzw. Szwajcaria Połczyńska, Drawski Park Krajobrazowy) z noclegami na zamku Drahim – 29 kwietnia–1 maja.