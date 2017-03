Granty na wiejskie przedsięwzięcia

Jedno sołectwo może otrzymać 10 tys. zł. Na ich zgłoszenia urzędnicy czekają do końca marca. Zachodniopomorskie jest drugim po Łódzkiem regionem, gdzie fundusze marszałka są kierowane bezpośrednio do sołectw. Wyłonionych zostanie 50 laureatów. – Otrzymane w konkursie środki będą mogły zostać wykorzystane m.in. na: place zabaw, siłownie plenerowe, miejsca aktywności sportowej, boiska, ścieżki spacerowe, a także modernizacje świetlic czy tworzenie pracowni komputerowych.

Zwiększą również bezpieczeństwo lokalnej społeczności poprzez utworzenie chodników, ścieżek rowerowych oraz wiat przystankowych – wylicza Małgorzata Muszyńska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Urzędniczka podkreśla, że projekty zgłoszone do konkursu muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w regulaminie i muszą mieć charakter inwestycyjny. A marszałek Olgierd Geblewicz dodaje, że program ma na celu aktywizować zachodniopomorskie sołectwa. – Mam nadzieję, że dzięki tej kwocie wspólnie będzie nas stać na organizację ciekawych inicjatyw, które będą integrowały społeczność lokalną, poprawiały jej bezpieczeństwo i budowały szeroko pojęty kapitał społeczny – podkreśla marszałek.

W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Łączna pula środków wynosi w nim 500 tys. zł, a jedno sołectwo może otrzymać 10 tys. zł.

Urząd na razie nie zdradza, ile sołectw już zgłosiło się do udziału w tym konkursie oraz na co dokładnie chcą one przeznaczyć granty. Wiadomo, że sołtysi są zadowoleni z tego konkursu. – Pieniądze z tego projektu mają szansę dołączyć do tych środków, które są w gminach przeznaczone na sołectwa, razem tworząc fundusz, który pozwoli mieszkańcom organizować się i budować rzeczy dla nich niezbędne – mówi Michał Rajewski ze Stowarzyszenia Sołtysów i Przedstawicieli Środowisk Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego. Lucyna Wilgocka, sołtys Rzepnowa, razem z mieszkańcami sadzi kwiaty i krzewy, kosi trawniki czy maluje wiaty autobusowe. Zainicjowała m.in. odbudowę kościoła w sołectwie oraz budowę amfiteatru.

W ub.r. była jednym z trzech laureatów kursu zarządu województwa zachodniopomorskiego o tytuł „Sołtysa Roku 2016". Jej zdaniem takie granty to dobra inicjatywa. – Szkoda tylko, że będzie rozdanych ich zaledwie 50, gdy sołectw na terenie województwa jest ponad 1,5 tys. – dodaje pani sołtys. Sama też zamierza wystartować w tym konkursie z projektem siłowni plenerowej. Inny pomysł zgłosił Krzysztof Matuszewski, sołtys wsi Sianożęty gmina Ustronie Morskie (też laureat konkursu na najlepszego sołtysa), dzięki któremu mieszkańcy wsi biorą udział w imprezach sportowych, akcjach ekologicznych dla dzieci i młodzieży oraz zbiórkach charytatywnych na rzecz niepełnosprawnych. We wsi Sianożęty organizuje też kursy komputerowe dla seniorów czy wspiera osoby bezrobotne, inicjując warsztaty doradztwa zawodowego oraz szkolenia.

– Doceniamy pracę i starania środowisk sołeckich, które dysponują niewielkimi środkami, a niektórzy ich w ogóle nie mają. Jeśli ten nasz pilotażowy program przyniesie pozytywne sygnały z terenów, to myślę, że będzie kontynuowany – zapowiada Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na maj.

