Rozrywka pod namiotami jak z filmu

Inwestycję prowadzi przedsiębiorstwo OneGlobe Group ze Szczecina. Zespół obiektów cechuje oryginalna aranżacja, to namioty sferyczne firmy Freedomes, znane m.in. z oscarowego filmu „Marsjanin". Na działce o powierzchni ponad 8 tys. mkw. stanie 16 całorocznych namiotów. Ich łączna powierzchnia wyniesie 4 tys. mkw., a dwa największe z nich będą miały 15 m wysokości. Obiekty widziane z lotu ptaka przypominają wyglądem połączoną grupę atomów. – W regionie nie ma podobnego obiektu, w którym znajdowałoby się tak wiele atrakcji w jednym miejscu, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży do 15. roku życia oraz do ich rodziców. Poza parkiem trampolinowym, niezwykłymi torami przeszkód, obiektami wspinaczkowymi czy najnowocześniejszymi konsolami do gier z goglami VR oraz wieloma salami urodzinowymi, czy ogromną restauracją, będzie też kino sferyczne, którego nie ma nigdzie indziej w kraju. Ponadto sam wygląd zewnętrzny Kids Areny będzie czynił park unikatowym na mapie Polski i nie tylko – mówi Andrzej Tęgi, projekt manager z OneGlobe Group.

Inwestorzy od kilku miesięcy zapowiadali, że zaoferują klientom „jedyne w swoim rodzaju" kino. – W kinie sferycznym obraz powstaje zupełnie inaczej niż w kinach tradycyjnych. Jest on wyświetlany nie z jednego, a z kilku projektorów jednocześnie we wszystkich kierunkach, dając efekt 360 stopni. Widzowie, znajdujący się we wnętrzu sferycznej kopuły, są dosłownie w samym centrum wydarzeń. Wrażenia z takiego seansu są naprawdę niesamowite. Zgodnie z naszymi informacjami kin sferycznych w całej Europie jest bardzo niewiele. Podobny efekt jest możliwy do uzyskania jedynie w planetarium, gdzie organizowane są tego rodzaju seanse. Poza filmami edukacyjnymi dla najmłodszych, w Kids Arenie będą również seanse dla osób w każdym wieku – wyjaśnia wyjątkowość przedsięwzięcia Dariusz Majcher, właściciel OneGlobe Group.

Namioty sferyczne firmy Freedomes swym oryginalnym wyglądem mają przyciągać uwagę klientów, a duża przestrzeń wewnątrz tego typu obiektów daje większe pole do popisu w aranżacji. – Postawiliśmy na niepowtarzalny design, idealną dla nas funkcjonalność, względnie szybki montaż i, co dla nas równie istotne, lokalną firmę. Naszym zdaniem lokalni przedsiębiorcy powinni współpracować i wzajemnie się wspierać, by Szczecin był coraz bardziej interesujący i by z roku na rok żyło się tu milej i przyjemniej – dodaje Majcher. Freedomes to polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Kołbaskowie pod Szczecinem. Tam też produkowane są namioty. Firma ma na koncie wiele spektakularnych aranżacji na całym świecie, to parki rozrywki, namioty edukacyjne, kina, restauracje, bary, wystawy, powierzchnie konferencyjne, punkty sprzedaży. Jednym z wyjątkowych projektów jest Modular Analog Research Station (w skrócie: MARS), czyli pierwszy w Polsce analog bazy planetarnej w Rzepienniku Biskupim pod Tarnowem. To również pierwszy tego typu eksperyment w Europie, wspierany przez Polską Agencję Kosmiczną oraz Europejską Agencję Kosmiczną.

OneGlobe Group planuje zakończyć prace budowlane najpóźniej na początku marca 2017 roku, a pierwszych gości zaprosić do parku już pod koniec marca, ewentualnie na początku kwietnia. Opóźnienia spowodowane są złymi warunkami atmosferycznymi. W minusowych temperaturach inwestorzy nie mogli przeprowadzić niektórych prac budowlanych.