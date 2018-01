Szczeciński świat książek

O ile w Krakowie czy Warszawie klimatyczne księgarnie można znaleŸć praktycznie na każdym kroku, o tyle w mniejszych miastach jest z tym pewien problem. Zwłaszcza jeżeli nie wystarczy nam tylko jedna dobra księgarnia, ale chcemy ich poznać trochę więcej...

Taki problem może wystšpić w Szczecinie. Owszem, mamy różne sieciówki, zwłaszcza w centrach handlowych, ale parafrazujšc bohatera filmu „Poszukiwany, poszukiwana", iloœć „cukru w cukrze" w tych placówkach nie jest zbyt wielka. Nie ma tam tego czegoœ, co stanowi o specyfice prawdziwej księgarni. Dlatego też każdš próbę stworzenia bardziej oryginalnego sklepu z ksišżkami należy przyjšć z uznaniem. W tym kontekœcie w pierwszej kolejnoœci należałoby zwrócić uwagę na kawiarnio- -księgarnię Między Wierszami. Znajduje się w reprezentacyjnej częœci miasta, na Jasnych Błoniach. Na pierwszym piętrze można zjeœć ciastka, lody, wypić kawę, a na dole – również między stolikami i fotelami – pobuszować wœród różnych ksišżek. Mamy tam nowoœci, częœć z literaturš pięknš (starszš i nowszš), a także częœć dla dzieci. Literatura dziecięca to osobny temat: można zauważyć ostatnio zjawisko snobizmu ksišżkowego rodziców. W Między Wierszami oferta pod tym względem jest zróżnicowana, łatwo też znaleŸć nie tylko przereklamowane nowoœci, ale i różne wydania „starych, dobrych" Brzechwy i Tuwima. No i z innych zakresów tematycznych – jest poezja czy wybrane biografie. W miejscu tym organizowane sš ponadto różne ciekawe okołoksišżkowe imprezy.

Inna klimatyczna księgarnia jest na Ryneczku Pogodno. Wciœnięta między sklepik ze słodyczami oraz stoisko z warzywami i owocami w pawilonie handlowym. Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że nie ma tam wielu ciekawych propozycji. Ale ten, kto tak przyjmie, będzie w błędzie. Właœcicielka księgarni jest œwietnie zorientowana w tym, co na rynku księgarskim na bieżšco się dzieje, i zaopatruje swój sklepik w najbardziej wartoœciowe nowoœci. Podobnie jest w trochę większej księgarni Atut na ul. Bogusława X. Tam rozbudowana jest zwłaszcza oferta ksišżek historycznych, w tym publikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

Skoro już mowa o ksišżkach w Szczecinie, nie sposób nie wspomnieć o antykwariacie na ul. Wojska Polskiego (potocznie nazywanym „u szewca"). To tam można przebierać w różnych archiwalnych wydaniach. Co prawda teraz praktycznie każdy biały kruk prędzej czy póŸniej może zostać odnaleziony w internecie, ale kilkanaœcie lat temu antykwariat stanowił prawdziwe Ÿródło zaopatrzenia. Klimatu dodawał przebywajšcy tam na bieżšco kot, przechadzajšcy się między regałami i gryzšcy tych klientów, którzy chcieli się z nim nadmiernie spoufalić... Słowem, również w Szczecinie można znaleŸć ciekawe miejsca z ksišżkami. Trzeba tylko trochę dłużej poszukać...