Stolica regionu wykształci własnych lekarzy

– Ciągle liczymy na wsparcie sektora prywatnego, włączenie się samorządów w ten projekt oraz darczyńców, którzy będą chcieli wesprzeć kształcenie lekarzy na Opolszczyźnie – podkreśla Maciej Kochański, rzecznik Uniwersytetu Opolskiego (UO), przyznając, że największe obawy wzbudzają finanse. Co prawda teraz i tak są one zdecydowanie mniejsze niż jeszcze w sierpniu br., gdy na uroczystej ceremonii w ratuszu miasta Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów lekarskich. – Widać wyraźnie, że utworzenie tego kierunku traktowane jest przez całą społeczność regionu opolskiego jako wielka szansa rozwojowa – podkreślał wicepremier deklarując też wsparcie liczone w milionach złotych.Było ono niezbędne do pokrycia szacowanych na 40 mln zł kosztów inwestycji w nowy kierunek. Ministerstwo swoją obietnicę dofinansowania zrealizowało przekazując uczelni 32 mln zł.Jak wyjaśnia Kochański, wkład własny Uniwersytetu Opolskiego w utworzenie nowego kierunku sięgnie 8 mln zł. Dodatkowy milion złotych uczelnia otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego, zaś kolejne 1,2 mln zł – od władz Opola. – Jako miasto przeznaczyliśmy pieniądze na wsparcie nowego kierunku, m.in. na wyposażenie laboratoriów – wyjaśnia Piotr Merta, naczelnik Biura Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Opola.Maciej Kochański zwraca uwagę, że w ideę powstania kierunku medycznego na UO angażują się także inne samorządy w województwie opolskim. – Medycyna na UO to nasza wspólna sprawa, ponieważ jesteśmy jedynym województwem w kraju, które nie kształci lekarzy – przypomina rzecznik. Dodaje, że jednym ze skutków tej sytuacji są statystyki: województwo ma najmniej w kraju lekarzy w przeliczeniu na mieszkańców.– Region potrzebuje impulsu do rozwoju. Decyzja o utworzeniu w Opolu najpierw kierunku, a docelowo także wydziału lekarskiego, doskonale się w to wpisuje – mówił w jednym z wywiadów wicemarszałek Roman Kolek, odpowiedzialny w Sejmiku za służbę zdrowia.Prace nad otwarciem kierunku lekarskiego w Opolu trwają od ponad 1,5 roku i – jak zaznacza rzecznik UO – dzięki zaangażowaniu wielu osób, na czele z prorektor prof. Wiesława Piątkowską-Stepaniak, przebiegają ekspresowo. Nowy kierunek będzie się mieścił na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym UO.Na razie nie wiadomo jeszcze, ile osób znajdzie tam zatrudnienie, ale cały czas wydłuża się lista chętnych do pracy.– Kierunek jest wymagający pod względem merytorycznym, ale też musimy należycie przygotować infrastrukturę – zaznaczała w jednym z wywiadów prof. Piątkowska-Stepaniak.Zajęcia będą się odbywać w remontowanym skrzydle budynku przy ul. Oleskiej 48, który zostanie podniesiony o jedną kondygnację. Będzie też dobudowana jego frontowa część, a całe skrzydło zostanie dostosowane do potrzeb Collegium Medicum.Nowy kierunek uniwersytecki spowoduje, że Wojewódzkie Centrum Medyczne zostanie przekształcone w Szpital Kliniczny. Jednak udział w kształceniu studentów będzie miało także wiele szpitali w całym województwie, gdzie powstaną specjalistyczne oddziały kliniczne.