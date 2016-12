Zbudują miejsca do zabawy i rehabilitacji

W mieście powstaje też park sensoryczny u zbiegu ulic Tarnopolskiej i Lwowskiej. W sumie obie inwestycje będą kosztować ponad 3 mln zł.Integracyjny plac zabaw i zewnętrzna siłownia powstaną przy Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 1 w Opolu. Inwestycja powstanie w ramach budżetu obywatelskiego. – Chcemy stworzyć przestrzeń do wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Na terenie parku wydzielono zostanie pięć stref rekreacyjnych – opowiada Katarzyna Oborska-Marciniak, rzeczniczka Urzędu Miasta w Opolu.Strefy będą dzielić się na: wypoczynkową, w której znajdzie się ścieżka z ławeczkami, łąkę do organizacji imprez, strefę starszaka, strefę malucha z zabawkami dla młodszych dzieci oraz strefę seniora z zewnętrzną siłownią.Na integracyjnym placu zabaw staną w sumie 23 urządzenia rekreacyjne. Zaplanowano tam także ściankę wspinaczkową i zjazd linowy – tzw. tyrolkę. Będzie również huśtawka wagowa, sprężynowce, lokomotywa czy karuzela dla osób na wózkach inwalidzkich.Poza tym w strefie starszaka ma powstać m.in. w linarium, drzewo-ptasie gniazdo, huśtawki, huśtawkę wieloosobową – superlinę, huśtawkę dla osób niepełnosprawnych. Z kolei w strefie malucha znajdą się m.in. sprężynowce, lokomotywa i karuzele, w tym karuzela dla osób niepełnosprawnych.Siłownia ma zostać wyposażona w biegacz, narty, orbitrek, wioślarza, krzesło do wyciskania. Na placu zamontowane zostaną także stojaki na rowery.– Podczas remontu placu zachowana zostanie istniejąca zieleń, w tym dąb – pomnik przyrody. Planujemy dosadzić niskie krzewy, w wyznaczonych miejscach od nowa zakładane będą trawniki wyposażone w system nawadniania – wylicza Oborska-Marciniak.Zapowiada, że gruntowe i betonowe ścieżki zostaną przeorganizowane i zastąpione traktami z nawierzchnią mineralną, wodoprzepuszczalną, która nie kruszy się, nie pyli i jest odporna na działanie warunków atmosferycznych. – Nawierzchnia ścieżek przygotowana będzie tak, by bez problemu poruszać się nimi mogły wózki inwalidzkie. Wzdłuż ścieżek ustawione zostaną ławeczki, które umożliwią wypoczynek rodzicom, których dzieci bawić się będą na placu – zapowiada rzeczniczka opolskiego ratusza. Inwestycja ma być gotowa w połowie 2017 roku. Całość dostępna ma być dla osób na wózkach.W Opolu powstaje też park sensoryczny u zbiegu ulic Tarnopolskiej i Lwowskiej.– To kolejna inwestycja dedykowana również niepełnosprawnym – tłumaczy Katarzyna Oborska-Marciniak.Opowiada, że ten park podzielony będzie na pięć stref: słuchu, wzroku, smaku, dotyku i węchu. – Cztery z nich wykorzystywane mogą być w rehabilitacji osób niewidomych. Całość dostępna jest dla osób na wózkach – dodaje urzędniczka.

Park ma kosztować 2,6 mln zł. Będzie gotowy w przyszłym roku.

Z kolei w opolskim ratuszu kończy się montaż windy dla osób niepełnosprawnych. Dotąd zabytkowy budynek jej nie miał. – Planujemy oddać ją do użytku w styczniu – mówi rzeczniczka urzędu. Winda ma kosztować 640 tys. zł.