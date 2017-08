Królowie na ulicach miasta

Jak przekonać szefa do awansu?

W tym roku miasto nad Odrą uroczyście obchodzi 800-lecie powstania. Z tej okazji odbywa się wiele imprez kulturalnych, inscenizacji, a także spotkań. Opisywaliśmy je już na łamach „Życia Regionów".

Królowie, platformy i orkiestry

Nie mniej ciekawie zapowiada się weekend 22–24 września.

23 września ulicami Opola przejdzie parada historyczna z udziałem mieszkańców, przedstawicieli dzielnic miasta, szkół, artystów oraz delegacji miast partnerskich.

W hołdzie postaciom, które tworzyły Opole i wpływały na jego losy w przeszłości, aktorzy wcielą się w postaci historyczne m.in. św. Wojciecha, Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego. W paradzie nie zabraknie też odtwórców opolskich Piastów, m.in. założyciela miasta księcia Kazimierza I Opolskiego z księżną Wiolą.

Przemaszerują również król Polski Jan Kazimierz, Emin Pasza, Max Glauer, Leo Beck, Szymon Koszyk, Edmund Osmańczyk, Alojzy Smolka, Jerzy Grotowski, Karol Musioł oraz wielu innych znanych opolan.

Paradzie towarzyszyć będą specjalne platformy ze scenami ukazującymi najważniejsze wydarzenia z historii miasta, grupy rekonstrukcyjne, zabytkowe pojazdy, a także orkiestry dęte, które poprowadzą barwny korowód ulicami Opola.

Uczestnicy parady historycznej wyruszą o godz. 15 z ul. Ozimskiej (parking Tesco), a następnie ulicami Ozimską, Kołłątaja, 1 Maja i Piastowską dotrą do Rynku, gdzie zostaną powitani przez prezydenta Opola oraz przedstawicieli opolskich środowisk.

Po zakończeniu parady odbędzie się koncert z okazji 800-lecia Opola, podczas którego wystąpi Stanisław Karpiel-Bułecka wraz z zespołem Future Folk. Całe wydarzenie transmitowane będzie na żywo na telebimach ustawionych na scenach przy placu Wolności i na Rynku.

Imprezie tej będzie towarzyszył Jarmark Franciszkański. Obok tradycyjnej prezentacji produktów regionalnych i rękodzieła artystycznego zaplanowano występy świętujących z Opolem miast partnerskich (Orkiestry St. Augustin Bläser z niemieckiego Ingolstadt, dziecięcego zespołu Pulutyka z Grupy Tanecznej Alba Regia w węgierskim Székesfehérvár, Chóru Przykarpacie z Iwano-Frankowska na Ukrainie oraz zespołu z miasta Alytus na Litwie), koncert zespołu No To Co, duety i arie operetkowe, pokazy zespołów tanecznych i muzycznych z całej Polski oraz występy orkiestr dętych.

Jak zapowiadają przedstawiciele miasta, podczas jarmarku będzie można spróbować słynnych opolskich precli pieczonych według oryginalnej receptury z 1529 roku. Zaplanowano także liczne warsztaty i animacje artystyczne, pokazy rzemiosł dawnych i zabawy, a także zwiedzanie klasztoru ojców Franciszkanów. Dla najmłodszych przygotowano wesołe miasteczko, gdzie zabawiać ich będą np. animatorzy i szczudlarze.

Widowiska, miejska gra i miasta partnerskie

Sobotni wieczór również będzie pełen atrakcji. We współpracy z Archiwum Państwowym przygotowana zostanie historyczna gra miejska z nagrodami.

O godz. 23.00 w kościele oo. Franciszkanów odbędzie się widowisko „Król Jan Kazimierz w Opolu – Uniwersał Królewski wzywający do walki ze Szwedami", będący rekonstrukcją wydarzenia z 1655 roku. Tuż po inscenizacji, o północy, odbędzie się koncert muzyki organowej epoki baroku w wykonaniu Zuzanny i Macieja Batorów.

Wyjątkowy historyczny weekend to także okazja do spotkania przedstawicieli ośmiu miast partnerskich. Wezmą oni udział w historycznej paradzie oraz uczestniczyć będą w konferencji „Społeczna i międzykulturowa współpraca miast kluczem do europejskiej solidarności".

Podczas konferencji (22 września, sala im. Karola Musioła w ratuszu) goście z Alytusa, Ingolstadt, Poczdamu, Kuopio, Bruntála, Iwano-Frankowska, Székesfehérvár i Biełgorodu wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji miejskich oraz mieszkańców podzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi budowania społeczeństwa europejskiego i włączania mieszkańców we współdecydowanie o kierunkach polityki rozwoju miast.

Konferencji towarzyszyć będzie debata „Solidarność w czasach kryzysu", poświęcona m.in. dotychczasowym doświadczeniom wzajemnej pomocy w sytuacjach kryzysowych, co jest szczególnie ważne w roku 20-lecia powodzi w Opolu.

Przypomnijmy, że historia Opola nie jest wcale krótsza od historii Gniezna czy Krakowa. Pierwszy przekaz o grodzie nad Odrą znajduje się w zapiskach znanych pod tytułem „Geograf Bawarski", pochodzących z połowy IX w.

Początki miasta wiążą się z osobą księcia Kazimierza, prawnuka Bolesława Krzywoustego, za czasów którego Opole uzyskało prawa miejskie, a w 1283 r. zostało stolicą księstwa.

Od lat Opole kojarzy się z Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej. W mieście wyznaczona została Trasa Festiwalowa. A co roku kolejni artyści podczas festiwalu odsłaniają swoje gwiazdy.

