Cement – symbol Opola

Nie ma co ukrywać. Opole cementem stoi. – Ten przemysł od dziesiątków lat wyznaczał kierunki i dynamikę rozwoju gospodarczego, urbanistycznego, demograficznego i kulturalnego naszego miasta – przyznaje Dariusz Król z opolskiego ratusza.

W tym roku przypada 800-lecie Opola, 200. rocznica wytworzenia cementu portlandzkiego i 40. uruchomienia Cementowni Górażdże.

– Cement to powszechny materiał budowlany, służący jako podstawowy składnik do produkcji betonu, ale też materiał, który wchodzi w skład wielu innych produktów i materiałów budowlanych – opowiada Piotr Dawid, kierownik biura zarządu Cementowni Odra.

Pod względem chemicznym cement portlandzki tworzą pierwiastki powszechnie występujące w przyrodzie, jak wapń, krzem, glin, żelazo i tlen.

– Wynalezienie cementu to był jeden z kroków milowych rozwoju świata, rewolucjonizujący budownictwo, które stało się jeszcze bardziej powszechne, z pozytywnym skutkiem dla ludzi – uważa Piotr Dawid. Dodaje, że dla Opola cement był i jest bardzo ważny, ponieważ przyczynił się do szybkiego rozwoju ekonomicznego miasta, czyniąc je jednym z najważniejszych centrów produkcji tego spoiwa w Europie. – Opole znakomicie nadawało się do budowy cementowni dzięki obfitości kamienia wapiennego, świetnego surowca do produkcji cementu portlandzkiego – dodaje Piotr Dawid.

Miasto chce uczcić rocznice związane z cementem. 4 września na rynku zostanie otwarta plenerowa wystawa edukacyjna „Opolskie białe złoto. Z dziejów cementowni Opola", ukazująca historię rozwoju tego przemysłu w mieście. Będzie też film dokumentalny o historii cementu w regionie. – Mało znanym faktem jest, że przed 1945 r. w regionie Opola działało dziewięć cementowni – opowiada Małgorzata Dąbrowska z działu marketingu i komunikacji Górażdże Cement. Do dziś w krajobrazie miasta funkcjonuje już tylko powstała w 1872 r. obecna Cementownia Odra. Przetrwała różne koleje losu i dziś szczyci się, że jest najstarszą czynną cementownią nie tylko w mieście, ale i w Polsce.

– Produkcja cementu portlandzkiego stanowiła w XIX i XX w. markę, symbol Opola – dodaje Małgorzata Dąbrowska.

Na wystawie będą pokazane archiwalne zdjęcia opolskich cementowni oraz plansze poświęcone teraźniejszości przemysłu cementowego.

– Projekt ma duże walory edukacyjne, przybliża historię i dziedzictwo przemysłu cementowego w województwie – twierdzi przedstawicielka Górażdże Cement. Dodaje, że dziś co trzecia tona cementu w Polsce produkowana jest w Opolskiem, a Górażdże Cement jest jednym z największych i najnowocześniejszych producentów w kraju.

Piotr Dawid dodaje, że zmodernizowana Cementownia Odra z potencjałem miliona ton produkcji rocznie pod względem technologii i wyposażenia jest tak samo nowoczesna jak Górażdże. Cementowania na obchody 800-lecia miasta podkreśli swoją długą tradycję produkcji cementu i rolę, jaką odegrała. – Jako pierwsze prywatne opolskie przedsiębiorstwo wsparliśmy finansowo wybudowanie Collegium Medicum – Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Opolskim, który ruszy już jesienią. Z betonu z naszej betoniarni odlaliśmy rzeźbę Junony, będącą kopią marmurowego popiersia bogini z Villi Ludovici w Rzymie, którą przekażemy we wrześniu miastu jako odtworzenie przedwojennych elementów małej architektury – zdradza Piotr Dawid.

Dodaje, że cementownia w porozumieniu z Urzędem Miasta planuje stworzyć muzeum przemysłu cementowego, które byłoby pierwszym tego typu w Polsce. – W zabytkowych murach w obiekcie poprzemysłowym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie cementowni mamy już przygotowane miejsce. Liczymy na wsparcie Stowarzyszenia Producentów Cementu, które zrzesza wszystkie cementownie – dodaje przedstawiciel Cementowni Opole.

Dodaje, że po zakończeniu prac rekultywacyjnych w nieczynnym wyrobisku naprzeciwko cementowni powstanie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna.