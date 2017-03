Więcej jednośladów, czystsze powietrze

W stolicy Opolszczyzny miejskie wypożyczalnie uruchomiono 15 czerwca 2012 r. Opole Bike było trzecim w Polsce po Wrocławiu i Poznaniu systemem miejskich rowerów. Do tej pory w systemie zarejestrowanych jest ponad 17 638 rowerzystów, którzy przez cztery sezony skorzystali z wypożyczalni blisko 300 tys. razy.

W tym roku sezon na miejskie rowery rozpoczął się już 1 marca. Zanim jednoślady wróciły na ulice Opola, firma Nextbike Polska, która odpowiada za system, przeprowadziła gruntowny przegląd oraz konserwację sprzętu i wykonała niezbędne naprawy.

Oprócz dotychczasowych 16 stacji oraz 164 rowerów standardowych i dziesięć typu Opole Bike Family w tym roku do systemu włączono trzy nowe stacje i 24 jednoślady. W sumie jest więc 188 rowerów tradycyjnych i dziesięć cargo. Te ostatnie pojawiły się po raz pierwszy w ubiegłym sezonie.

– Trójkołowcem można przewozić dzieci, nawet czwórkę. Przydatne są też do przewożenia towarów, np. zakupów, bo każdym można przewieźć ładunek o maksymalnej wadze 100 kg – wylicza Katarzyna Oborska-Marciniak, rzeczniczka opolskiego ratusza.

Zdradza, że ich pojawienie się w mieście było efektem głosowania mieszkańców w budżecie obywatelskim. – Latem ubiegłego roku Opole, jako prawdopodobnie pierwsze miasto na świecie, wdrożyło rowery o charakterze familijno-bagażowym, a teraz podjęło decyzję o rozbudowie sieci. To dobry krok w kierunku zwiększenia wydajności systemu – uważa Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska.

Nowe wypożyczalnie ulokowano przy ul. Solidarności, Katowickiej w okolicach Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, a trzecią na 1 Maja na wysokości ul. Rejtana.

– Decydował o tym zespół ds. infrastruktury rowerowej i mieszkańcy, którzy lokalizację wybrali w głosowaniu – zdradza Katarzyna Oborska-Marciniak.

W mieście był pomysł, aby wypożyczalnie lokować także na osiedlach z dala od centrum, ale ostatecznie urzędnicy uznali, że takie stacje nie cieszą się dużą popularnością. Niewykluczone, że to się z czasem zmieni. W tym roku – jak mówi rzeczniczka – miasto nie planuje stawiania kolejnych stacji. Najpopularniejszą z dotychczasowych jest stacja na pl. Wolności.

W 2016 r. w Opolu zanotowano 59 018 wypożyczeń i 2689 rejestracji nowych użytkowników. W sumie w Opole Bike zarejestrowano 17 638 użytkowników, którzy skorzystali z wypożyczalni 293 649 razy. – Opole to doskonały przykład sukcesu wdrożenia systemu rowerowego w mieście liczącym 100–150 tys. mieszkańców. Pięć sezonów funkcjonowania Opole Bike pokazało, że ekologiczna komunikacja miejska jest dobrym rozwiązaniem nie tylko dla tych największych metropolii – mówi prezes Wojtkiewicz.

A Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, dodaje, że cieszy się, że jego pomysł z rowerami miejskimi tak dobrze się przyjął.– Popularność wypożyczalni jest tego dowodem, dlatego konsekwentnie rozwijamy infrastrukturę rowerową i zachęcamy do korzystania z jednośladów. Same z tego korzyści: dla zdrowia mieszkańców i jakości powietrza. Kolejne stacje rowerowe to jeszcze większa zachęta do tego, by z samochodu przesiąść się na rower – podkreśla. W ubiegłym roku rowery kosztowały miasto 380 tys. zł, a w tym roku miasto zamierza wydać na nie ponad 409 tys. zł.

Nextbike przypomina, że konto użytkownika Opole Bike jest aktywne, czyli umożliwia dokonywanie wypożyczeń, gdy znajduje się na nim co najmniej 10 zł. Pierwsze 20 minut użytkowania roweru jest darmowe. Za kolejne 40 minut wypożyczający płaci 2 zł, a za każdą kolejną godzinę 4 zł.