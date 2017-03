Sukces muzeum z Opola

Prestiżową nagrodę odebrali wiceprezydent Opola Maciej Wujec i dyrektor Muzeum Jarosław Wasik. Podkreślili, że jest to ogromny sukces oraz docenienie pracy, jaka została włożona w tworzenie jednej z największych atrakcji regionu.

– Certyfikat Najlepszy Produkt Turystyczny 2016, który otrzymaliśmy w tym roku, to najważniejsza nagroda przyznawana przez branżę turystyczną w Polsce – powiedział „Rzeczpospolitej" Jarosław Wasik. – Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna (POT), która przyznając tę nagrodę, ma na celu wyłonienie atrakcyjnych i nowatorskich produktów turystycznych, przyjaznych dla odwiedzających i realizujących najlepsze wzorce turystyki krajowej oraz światowej.

Nowa wystawa

W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych ponad 250 atrakcji turystycznych z całego kraju. – Certyfikat otrzymało zaledwie dziesięć z nich, w tym Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – mówi Jarosław Wasik. – Warto podkreślić, że byliśmy jedynym muzeum spośród wszystkich nagrodzonych. Pozostałymi zwycięzcami okazały się miejsca związane z turystyką. Nagroda oznacza dla nas ogólnopolską promocję prowadzoną przez POT oraz możliwość ubiegania się o Złoty Certyfikat POT, czyli Oscara wśród polskich turystycznych Oscarów.

Certyfikat pomoże w promocji ekspozycji stałej Muzeum, ale też wydarzeń zaplanowanych na 2017 r.

– 30 marca rozpoczynamy cykl „Muzyczne spotkania z prof. Stanisławem S. Nicieją", wieloletnim rektorem Uniwersytetu Opolskiego, znawcą i miłośnikiem polskiej piosenki – zapowiada dyrektor muzeum. – Spotkania zaplanowane są raz w miesiącu, a gośćmi profesora będą osobistości związane ze światem muzyki. Jako pierwszy swoją obecnością zaszczyci nas kompozytor Krzesimir Dębski. W kwietniu spotkamy się z autorem piosenek i wieloletnim dziennikarzem Markiem Gaszyńskim.

Kolejnym zaplanowanym wydarzeniem jest wystawa czasowa „Festiwal od kuchni, czyli Opole zza kulis". – Jej wernisaż odbędzie się 20 maja podczas tegorocznej Nocy Muzeów – zapowiada Jarosław Wasik. – Koncepcja wystawy zakłada przedstawienie historii Festiwalu w Opolu z perspektywy organizatorów, twórców, pracowników technicznych, uczestników oraz mieszkańców miasta, a nie z perspektywy gwiazd. Zachowane artefakty prezentowane na wystawie pokażą kulisy KFPP w Opolu, jego mniej znane oblicze organizacyjne, będące poza zasięgiem widzów/odbiorców, a także uświadomią im ogrom pracy związany z przygotowaniami odbywającej się tylko raz w roku imprezy. Wśród obiektów, które pokażemy na wystawie, znajdą się z pozoru prozaiczne przedmioty podarowane Muzeum przez mieszkańców Opola – serwisy kawowe, ręczniki, bilety, foldery, przypinki, a także projekty scenografii przekazane przez twórców oraz wiele dokumentów i wspaniałych fotografii.

Dobre towarzystwo

Tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego 2016 otrzymał również Green Velo Wschodni Szlak Rowerowy. Jego trasa prowadzi przez pięć parków narodowych i 15 krajobrazowych. To ponad 2000 km niecodziennych doznań w pięciu województwach wschodniej Polski.

Certyfikat dostał także Gdański Teatr Szekspirowski, wyjątkowe miejsce dla sympatyków twórczości Williama Szekspira. To jedyny w Europie zrekonstruowany teatr elżbietański z otwieranym dachem i ruchomą sceną.

Z kolei kompleks Świętokrzyska Polana to doskonałe miejsce do wypoczynku, położone w województwie świętokrzyskim. Kompleks otoczony lasem oferuje możliwość podziwiania stworzeń morskich z całego świata w pokaźnym zbiorze akwariów.

Inny nagrodzony to Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Łączy on kultury polską i żydowską. To jedyna okazja, by posłuchać na żywo muzyki klezmerskiej i porozmawiać z rabinem w synagodze.

Z kolei Planetarium EC1 to szansa na bliskie spotkania z kosmosem. Pod kopułą łódzkiej placówki znajduje się ekran sferyczny, na którym można zobaczyć, jak prezentują się planety, gromady galaktyk i cały wszechświat.

Park Etnograficzny w Tokarni jest okazją na niepowtarzalną lekcję historii na świeżym powietrzu. Niedaleko Chęcin, w otoczeniu lasu, można zobaczyć, jak wyglądały chłopskie chałupy, dwór, kościół, młyny na przestrzeni wieków. A wszystko wykonane z drewna.

A Exploseum to ukrytych w Puszczy Bydgoskiej siedem budynków fabrycznych, gdzie produkowano materiały wybuchowe na potrzeby III Rzeszy. Spenetrowanie podziemnych korytarzy jest nie lada gratką.

Lublińska Noc Kultury udowodniła, że sztuka może wyjść na ulice po zmroku. Podczas jednej nocy w przestrzeni Starego Miasta i centrum organizowanych jest ponad 250 różnych wydarzeń. Zaznajamiają mieszkańców i turystów ze sztukami wizualnymi.

I wreszcie Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji w Trojanowie to magiczny świat na wyciągnięcie ręki. W samym środku lasu czeka na wszystkich ciekawskich ponad 60 atrakcji. W programie: budynki całkowicie przeczące prawom fizyki, labirynty, Kopalnia Złota czy rezerwat smoków.

