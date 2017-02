Skusić smart pracowników

Anita Błaszczak

Foto: Fotorzepa / Kompała Waldemar

Już niemal ośmiu na dziesięciu polskich specjalistów i menedżerów deklaruje w badaniu firmy rekrutacyjnej Antal gotowość do przeprowadzki w związku z pracą. Chociaż głównym argumentem, który może ich przekonać do zmiany miejsca zamieszkania, jest podobnie jak w poprzednich latach odpowiednio wyższe wynagrodzenie (wskazywane przez prawie dwie trzecie badanych), to liczy się również jakość życia w nowym miejscu.