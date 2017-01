Seniorzy w Opolu zapłacą mniej w sklepach, ośrodkach kultury, sportu czy zakładach usługowych

Opłata klimatyczna: Zakopane, Wisła, Rabka-Zdrój walczą o czyste powietrze i wpływy do kas

Opole to dużo więcej niż tylko Festiwal Piosenki

Od początku roku Opole wydaje specjalną kartę Opolski Senior dla osób w wieku 65 lat i więcej. – Ma ona na celu wzmocnienie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów z Opola – tłumaczy Dariusz Sołek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta. – Ma to nastąpić poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i preferencji, umożliwiających większy dostęp do różnorodnych produktów i usług, dóbr kultury i rozrywki, oraz zachęcić do uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych – podkreśla. Jak dodaje, dotąd kartę odebrało ponad 400 osób, a uprawnionych jest ponad 23 tys.

Obecnie karta daje zniżki w ponad 100 punktach. To m.in. restauracje, sklepy, zakłady usługowe, salony kosmetyczne, firmy świadczące usługi edukacyjne, rozrywkowe czy obiekty sportowe. Rabaty sięgają od kilku do nawet 50 proc. Na największe starsi mieszkańcy Opola mogą liczyć przed południem, zwłaszcza na miejskich obiektach, jak lodowisko, pływalnie, zoo czy Wieża Piastowska.

Firmy, które biorą udział w programie, mają z kolei promocję. – Każda z firm dostała po trzy naklejki z informacją, że honoruje kartę Opolski Senior, poza tym są w naszym wykazie partnerów i specjalnym informatorze dla seniorów – wylicza Dariusz Sołek.

Poza tym firmy, które oferują 25 proc. i więcej rabatu, mogą liczyć na specjalną promocję na stronie Seniorwopolu.pl. – W grudniu zaplanowaliśmy galę dla najlepszego partnera programu Opolska Rodzina – dodaje urzędnik.

W mieście są też inne udogodnienia dla mieszkańców. Opole przedłużyło umowę z Przewozami Regionalnymi (PR) o honorowaniu biletów komunikacji miejskiej w pociągach PR na terenie miasta. Obejmuje ona nie tylko sześć dotychczasowych stacji (Opole Główne, Zachodnie, Wschodnie, Gosławice, Grotowice, Groszowice), ale też trzy nowe, które znalazły się w mieście po rozszerzeniu granic od Nowego Roku. To Borki Opolskie, Chmielowice i Czarnowąsy.

Pierwsza umowa obowiązywała od kwietnia do końca 2016 r. Opole zapłaciło PR 69 220 zł. – W tym czasie pociągami PR przejechało na podstawie biletu okresowego MZK 18 112 osób, co daje średnio w miesiącu 2014 przewozów – wylicza Tomasz Zawadzki, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Zbiorowego w Urzędzie Miasta. Z przejazdów w PR mogą korzystać pasażerowie, którzy mają ważny bilet długookresowy na wszystkie linie.

– Oferta nie działa w drugą stronę, a więc klient mający miesięczny na pociąg nie może bezpłatnie jeździć wszystkimi liniami miejskimi – podkreśla naczelnik. Zdradza, że miasto o tym myśli i to może być kolejny etap integracji taryfowej.

Samorząd rozważa też wprowadzenie biletów krótkookresowych (jednorazowych, dobowych, dziesięciodniowych), które obowiązywałyby także w pociągach. Jednak potrzebne są do tego np. kasowniki na peronach oraz wdrożenie systemu wzajemnych rozliczeń miasta i PR.

Urzędnik dodaje, że takie rozwiązania miasto planuje wdrożyć po uruchomieniu systemu biletu elektronicznego pod koniec roku.