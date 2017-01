Znaleźli rozsądny kompromis

Po drugiej stronie granicy już tak pięknie nie jest, a linie kolejowe o znaczeniu lokalnym, niekiedy nawet regionalnym, wciąż są zamykane, a czasem całkowicie likwidowane. Taki los ma niebawem spotkać cztery kolejne odcinki wygaszonych już tras na Opolszczyźnie, w sumie ok. 30 km w okolicach Głubczyc i Głuchołazów. Niektórych bardzo bronią samorządy, ale nie mają pieniędzy na ich remonty.

Nie znaczy to jednak, że regionalna czy lokalna komunikacja kolejowa w Polsce jest skazana na dalszą degradację. Mam nadzieję, że w kolejnych latach dzięki działaniom samorządów więcej będzie komunikatów o przywracaniu ruchu na zamkniętych niegdyś liniach niż tych o definitywnej ich likwidacji. Niezbędne są jednak remonty, bo bez nich nie uda się utrzymać pasażerów, którzy nie tylko chcą gdzieś dojechać, ale też pragną, by nie zajmowało to więcej czasu niż potrzeba. Tymczasem na zdegradowanych trasach prędkości handlowe osiągane przez pociągi są coraz niższe.

Opolskie w ramach swojego regionalnego programu operacyjnego na remonty i rewitalizację sieci kolejowej nie przeznaczyło wiele – ma na nie trafić ok. 36 mln euro, a na drogi – aż 157 mln euro, jednak postanowiło wydać te środki z głową – pozwolą one wyremontować aż 140 km torowisk. Wszystko dzięki dokładnym analizom potrzeb modernizacyjnych i takiemu określeniu zakresu działań, które nie będą służyły podniesieniu prędkości składów, a co za tym idzie – skróceniu czasu podróży. Środki samorządowe są uzupełnieniem wielkiej inwestycji PKP PLK.

To podejście godne naśladowania, bowiem nie na wszystkich trasach regionalnych czy lokalnych niezbędne są kosztowne działania podnoszące prędkość do 120 km/h – znacznie mniejszym kosztem można uzyskać np. szybkość o 20 km/h niższą. W efekcie rozsądnych kompromisów między możliwościami finansowymi a oczekiwaniami pasażerów po zapowiadanych remontach czas przejazdu między Opolem a Nysą skróci się o 23 minuty, do Kluczborka o 14 minut, a trasę między Nysą a Brzegiem składy pokonają 11 minut szybciej.

Region kupuje też nowe pociągi – do początku 2018 r. na tory ma wyjechać pięć nowych impulsów; pierwsze trafiły już do rozkładu. Samorząd zapowiada, że celem tych działań jest dobrze funkcjonująca kolejowa sieć regionalna. Kierunek myślenia jest właściwy, choć – póki co – podróż koleją po niektórych trasach lokalne media określają jako horror. Czas na zmiany.