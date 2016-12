Mała wieś, ale za to jaki pałac

Mała Wieś znajduje się zaledwie 50 km na południe od Warszawy, w pobliżu Grójca. Pałac otacza park w stylu angielskim, francuski ogród, a także gospodarstwo sadownicze, są też stawy, po których w przyszłości będzie można pływać łódką. Obiekt zlokalizowany jest na skraju rezerwatu modrzewiowego.

Bez wątpienia to jeden z najpiękniejszych zabytków klasycyzmu w Polsce, który po renowacji wraca do dawnej świetności. Dzisiejsi właściciele pałacu – przedsiębiorcy Leszek i Wiesława Barańscy – planują otworzyć go dla gości na początku przyszłego roku.

Jak nam opowiada Tomasz Barański, dyrektor finansowy, jeszcze zimą zostaną uruchomione restauracja z polską kuchnią, herbaciarnia, winiarnia, a także hotel. W miejscu tym organizowane będą zajęcia edukacyjne dla młodzieży, a także konferencje dla biznesu. Właściciele będą organizowali tam duże imprezy okolicznościowe, np. wesela.

Miejsce to owiane jest mgiełką tajemniczości. Przez wiele lat nie było dostępne dla zwiedzających. W czasach PRL był to zamknięty ośrodek podlegający Urzędowi Rady Ministrów.

My mieliśmy okazję poznać jego piękno. Miejsce to naszpikowane jest wręcz obiektami, które aż się prosi, aby połączyć w ścieżkę wiodąca po miejscach tajemnych. Ot, choćby w parku jest tablica z 1789 r. upamiętniająca wizytę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, dalej zaś polowa kaplica z 1831 r., która pełniła rolę samotni, są kamienie z tajemniczymi nazwami i datami 1814 r. oraz 1913 r., w pałacowej łazience znajdowała się zaś skrytka, w której w czasie wojny ukrywali się Żydzi. W ogrodzie jest stary rozłożysty platan.

Ozdobą wnętrza pałacu niewątpliwie są zachowane w doskonałym stanie rzeźby np. Diogenesa, a także naścienne malowidła z przełomu XVIII i XIX wieku m.in. z panoramą Warszawy z tamtego okresu. Sala mędrców ozdobiona jest profilami starożytnych filozofów, np. Sokratesa, Hipokratesa, Arystotelesa. Pokój pompejański zdobią freski podobne do rzymskich z czasu Nerona, na ścianach pałacowych pokoi zachowały się znaki masońskie – co świadczy o tym, że pałac był miejscem spotkań członków loży. Niewątpliwie na zwiedzających wrażenie zrobi okazała łazienka z wielkim zdjęciem Niny Andrycz i podświetlaną ścianą wyłożoną onyksem.

Pałac ten był gniazdem kilku arystokratycznych rodów. Wybudował go Bazyli Walicki, wojewoda rawski, uczestnik Sejmu Wielkiego, doradca i przyjaciel Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwsi właściciele wprowadzili się w 1786 roku, co upamiętnia tabliczka wmurowana w sieni pałacu. Ale z kamienia węgielnego umieszczonego w piwnicy wiemy, że budowa rozpoczęła się w 1780 r.

Pałac zaprojektował Hilary Szpilowski (autor m.in. pałacu w Walewicach, Słubicach, Studzieńcu, Rudnie, dworu w Tułowicach).

Gospodynią Małej Wsi była m.in. Klementyna z Kozietulskich, siostra pułkownika Jana Kozietulskiego, bohatera spod Wagram i Somosierry, który zmarł w pałacu i został pochowany w pobliskim Belsku. Mała Wieś znajdowała się kolejno w rękach Rzewuskich, Zamoyskich, Lubomirskich.

Córka księcia Zdzisława Lubomirskiego, senatora, prezydenta Warszawy oraz członka Rady Regencyjnej, poślubiła pochodzącego z wielkopolskiej rodziny Tadeusza Morawskiego, posła na Sejm, założyciela i członka wielu organizacji społecznych. Morawski był znanym sadownikiem, to dzięki niemu region słynie z produkcji tych owoców. Pozostał on gospodarzem Małej Wsi do 1945 roku. Po II wojnie światowej mieszkańcy zostali wyrzuceni, a majątek przejęło państwo. Do 2006 roku zespół pałacowo parkowy stanowił ośrodek wypoczynkowy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Korzystali z niego kolejni premierzy PRL i RP. Bywali tam m.in. premier Józef Cyrankiewicz, Jerzy Buzek oraz prezydent Aleksander Kwaśniewski.