Warszawski system wypożyczalni rowerów Veturilo rozrośnie się o nowe stacje oraz wzbogaci o rowery elektryczne

Władze Warszawy przedłużyły o cztery lata umowę z firmą Nextbike na prowadzenie miejskich wypożyczalni. Dzięki niej wszystkie jednoślady będą wymienione.

Nowe mają być trwalsze i mniej awaryjne. Będą wyposażone w dodatkowy hamulec ręczny, wyższą i wygodniejszą kierownicę dopasowaną do osób o wyższym wzroście, dzwonek obrotowy wsuwany na kierownicę, bagażnik przedni i szerokie siodełko. Na jednośladach będzie umieszczony również kod QR, który ma umożliwić szybkie wypożyczenie bez korzystania z terminali.

Liczba stacji wzrośnie do 300, a rowerów do 4455. Nowe wypożyczalnie staną przede wszystkim w Śródmieściu, na Pradze-Północ i Woli. Stacje będą rozmieszczone w tych dzielnicach gęściej, średnio co ok. 200 m. Więcej wypożyczalni pojawi się również na Mokotowie, Pradze-Południe czy Targówku – odległość między nimi będzie wynosiła ok. 500 m. Kilka nowych stacji trafi do dzielnic położonych dalej od centrum, m.in. na Białołękę, Bielany i Bemowo. Z nowych rowerów i terminali będzie można korzystać już od 1 marca 2017 r.

W przyszłym roku w systemie pojawią się po raz pierwszy rowery elektryczne. Będą czekały na wypożyczenie w dziesięciu stacjach w rejonie Powiśla i Traktu Królewskiego. Mają być dostępne od czerwca. Poza tym rozwijana będzie także sieć rowerków dziecięcych, a sześć specjalnych stacji, na których będzie można wypożyczyć mniejszy rower dla swojego dziecka, pojawi się w pobliżu parków. Do 45 zwiększy się też liczba dostępnych tandemów.