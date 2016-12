Będzie miejsce do ekstremalnych szaleństw

Pomysł wart 512 tys. zł zgłosiła trójka młodych ludzi, a poparło go 640 osób. Centrum Sportów Ekstremalnych ma powstać w Płocku, w pobliżu parku Północnego.

– To inwestycja zgłoszona przez mieszkańców w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego – mówi Konrad Kozłowski z zespołu współpracy z mediami, płockiego ratusza.

W ramach projektu ma powstać rowerowy plac zabaw – pumptrack, betonowy tor płaski do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach, plac do wypoczynku. Rowerowy plac zabaw, pumptrack, ma mieć 921 mkw. Ma się składać z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek" ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania - opowiada Konrad Kozłowski. Z kolei na betonowym torze płaskim do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach czy hulajnogach ma być położona nawierzchnia, zamontowane poręcze treningowe.

– Zgodnie z zasadami budżetu obywatelskiego Centrum Sportów Ekstremalnych będzie bezpłatnym miejscem (skatepark), w którym w sposób profesjonalny będzie można uprawiać sporty ekstremalne z użyciem rowerów BMX, rolek i deskorolek – mówi urzędnik. Jeszcze latem urząd ogłosił przetarg na budowę dwóch torów do jazdy na rolkach i pojawiły się schody, bo dwie oferty, które wpłynęły, przewyższają wielkość środków zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania. Ogłoszono więc nowy przetarg na tę inwestycję.

W Płocku są inne miejsca do sportów ekstremalnych. Wśród nich Skate Arena. To jeden z najlepszych tego typu obiektów w Polsce, wybudowany w 2012 r. przez samorząd we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Sportów Ekstremalnych – mówi urzędnik. Dodaje, że ta inwestycja powstała dzięki pomocy PKN Orlen, który był głównym sponsorem. Także w parku Grunwaldzkim od 2014 roku są m.in. urządzenia do uprawiania sportów ekstremalnych z wbudowanymi żelbetowymi i stalowymi obiektami skatingowymi. Poza tym w Płocku działa prywatny Wake Park nad zalewem Sobótka czy Park Linowy Kraina Wrażeń – przy ulicy Mazowieckiej, w lesie na osiedlu Borowiczki.

Z kolei Siedlce dysponują skateplazą. – Jest ona przeznaczona dla rolkarzy i deskorolkarzy. Wstęp na nią jest bezpłatny – opowiada Dariusz Dybciak, rzecznik prezydenta Siedlec. W tym roku w Siedlcach zorganizowano dwie imprezy pod nazwą „Nightskating", czyli nocne przejazdy po ulicach. – W każdej z nich wzięło udział około tysiąca osób w różnym wieku. Często były to całe rodziny, dziadkowie, dzieci i wnuki.