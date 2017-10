Warszawski świat książki

Księgarnie, zwłaszcza te niestanowiące sieciówek, mają swój specyficzny klimat. Odwiedzamy je nie tylko dlatego, że chcemy tak po prostu kupić jakąś książkę. Równie dobrze można byłoby ją zamówić internetowo.

Wizyta w księgarni to sztuka sama w sobie, obejmuje nie tylko „polowanie na upatrzoną zwierzynę", ale jednocześnie kontemplację książkowej specyfiki, szperanie i poszukiwanie czegoś, co nas zaciekawi, a nawet wypicie kawy w wyjątkowym otoczeniu.

Chyba wszystkie te kryteria spełnia Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa w Warszawie. Została założona w latach 50. XX wieku na obszarze wyjątkowym: w kamienicy, w której według powieści „Lalka" miał się znajdować słynny sklep Stanisława Wokulskiego. A w okolicy Pałac Staszica, Uniwersytet Warszawski, nieopodal Zamek Królewski... Księgarnia bardzo mocno osadziła się w życiu Warszawy. Jeszcze w PRL można ją było zobaczyć w niektórych głośnych wówczas serialach. Obecnie stanowi świetny punkt do poszukiwań ciekawych nowości wydawniczych. Jeżeli chcemy znaleźć coś poza głośnymi, omawianymi na bieżąco w prasie publikacjami, coś zupełnie nietypowego – powinniśmy tego szukać właśnie w „Prusie". Co więcej, w księgarni założono również kawiarnię.

Oczywiście, w Warszawie są również inne świetne księgarnie. Chociażby Księgarnia Naukowa na al. Solidarności. W tym przypadku można uznać, że nazwa szczególnie zobowiązuje. Można tam bowiem znaleźć wiele publikacji właśnie naukowych z różnych zakresów, zupełnie nieznanych, albo zapomnianych. Jednym słowem, ktoś nastawiony na tego rodzaju literaturę, po każdej wizycie może wyjść z pełną torbą. Warto również wspomnieć kultową księgarnię Czytelnik na ul. Wiejskiej (funkcjonującą obecnie pod nazwą BookBook). Tu również można znaleźć białe kruki i nietypowe nowości, zarówno literackie, jak i historyczne.

Jeśli osoba spoza Warszawy po odwiedzeniu różnych miejsc uzna, że wydała już na książki stanowczo zbyt dużo i spróbuje uciekać do pociągu, to na tym nie koniec – w podziemiach Dworca Centralnego na każdym kroku, znajdzie małe księgarnie. Może już nie tak klimatyczne ani bez szerokiej oferty, ale również tam pasjonaci książki coś ciekawego znajdą. Tym bardziej dotyczy to wszystkich innych podróżnych szukających błyskawicznie literatury pociągowej.

Na początku wyraziłem się krytycznie o księgarskich sieciówkach... Może to nadmierny wpływ filmu „Masz wiadomość" z Meg Ryan, może to skutek tego, że niedawno sieciówkowy sprzedawca zapytany o książkę Kołakowskiego wybałuszył oczy i zapytał, kim jest ten Kołakowski... Ale trzeba oddać sprawiedliwość, że także w niektórych nawet tego rodzaju obiektach można trafić na niezły klimat. Zależy to przede wszystkim od zatrudnionych tam ludzi. Chlubnym przykładem będzie tu przede wszystkim znajdująca się w podziemiach Złotych Tarasów Księgarnia Autorska (opisana, chociażby w książkach Remigiusza Mroza), ze świetną, profesjonalną obsługą i niezłą ofertą.

W Warszawie księgarń jest bardzo dużo. Warto więc wybrać te swoje ulubione. Jak wskazują powyższe przykłady, nawet na najbardziej zatłoczonej ulicy można znaleźć miejsce wyjątkowe, przenoszące w trochę inny świat.