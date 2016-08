Warszawa zyska nowe drzewa, parki i łąki dzięki realizacji pomysłów w ramach budżetu obywatelskiego

W stolicy rozstrzygnięto trzecią edycję budżetu partycypacyjnego. Do podziału wśród mieszkańców było w sumie 58,5 mln zł. Mieszkańcy zgłosili 2 649 projekty, a do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1 750 projektów dotyczących 18 dzielnic. Dla porównania w ubiegłym roku zgłoszono 2333 pomysły, a pod głosowanie podano 1646. – W tym roku projektów było więcej. Powodów jest kilka: przede wszystkim realizacja projektów z pierwszej edycji przekonuje ich do tego, że warto projekt złożyć – tłumaczy Justyna Piwko, koordynatorka budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Podkreśla, że zrealizowane już inwestycje pojawiły się w przestrzeni publicznej ze specjalnym oznaczeniem budżetu partycypacyjnego. – To sprawia, że mieszkańcy widzą, że ten proces faktycznie działa – dodaje Piwko. Warszawiakom zależało przede wszystkim na projektach związanych z przestrzenią publiczną, edukacją a najmniej z pomocą społeczną. Wartość wszystkich zgłoszonych projektów oszacowano na 310 mln zł.

W tym roku w głosowaniu wzięło udział ponad 128 tys. warszawiaków, w zeszłym – 172,4tys. – Część mieszkańców nie brała udziału w głosowaniu, bo ich pomysły już zostały zrealizowane – uważa Agnieszka Kłab, rzecznik stołecznego ratusza.

Większość mieszkańców głosowało elektronicznie, aż 60 proc. biorących udział to kobiety. Największe zainteresowanie głosowaniem było na Żoliborzu, gdzie swój wybór potwierdziło 10 proc. mieszkańców. Na kolejnych miejscach był Wilanów i Moktów, gdzie głosy oddało średnio po 9 proc. Najwięcej projektów trafi do realizacji na Mokotowie - 82, najmniej - w Ursusie i Rembertowie – po 13. Jak tłumaczy Justyna Piwko warszawiacy wybrali najwięcej projektów dotyczących parków, zieleni miejskiej i ochrony przyrody (ok. 120) oraz sportu i rekreacji (ok. 110). – Postawiono m.in. na łąki kwietne, sady, nasadzenia drzew, odnowy zieleni i ochrona ptaków gniazdujących, a w sporcie na siłownie plenerowe, bezpłatne zajęcia sportowe i tworzenie miejsc do podejmowania aktywności sportowej i rekreacji – wylicza , koordynatorka budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

Zapowiada, że wybrane teraz pomysły zostały wpisane do budżetu stołecznegor na rok 2017. - Liczymy, że wszystkie uda się zrealizować, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć niespodziewanych sytuacji, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji projektów – mówi Justyna Piwko. Łączna wartość wybranych pomysłów to - 54,2 mln zł.Co się stanie z różnicą z 58,5 mln zł ? - Środki zostają w budżetach dzielnic. To one decydują co się z nimi stanie, na jakie działania dzielnicy zostaną przeznaczone – tłumaczy pani koordynator.

W przyszłym roku czeka nas czwarta już edycja budżetu partycypacyjnego. Na razie nie wiadomo jakie środki zostaną przeznaczone na ten cel. - Zarządy dzielnicy na podstawie wytycznych prezydenta Warszawy dopiero będą je wyznaczać. Całościowa kwota powinna być znana na przełomie września i października – tłum,aczy Justyna Piwko.