Tańsze muzeum i teatr po podróży pociągiem

Z zakupu biletu wstępu ze zniżką do instytucji kultury może skorzystać każdy, kto kupi bilet na pociąg KM – zarówno w kasie biletowej, jak i u kierownika pociągu. Bilet może być kartonikowy, ale też zakodowany na Karcie Mazowieckiej lub zakupiony za pomocą systemu SkyCash.

– Mam nadzieję, że mieszkańcy Mazowsza potraktują naszą akcję jako pretekst i zaproszenie do odwiedzenia ciekawych miejsc – zachęca marszałek Adam Struzik.

Wśród nowych partnerów akcji znalazły się m.in.: Teatr Studio, Teatr Ochoty, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Mazowiecki Teatr Muzyczny w Warszawie, Muzeum Mazowieckie w Płocku i Warszawska Opera Kameralna.

– Akcja „Koleją do kultury" to ukłon w stronę wszystkich podróżujących Kolejami Mazowieckimi, dla których Mazowsze to nie tylko miejsce, gdzie uczą się i pracują, ale także wypoczywają. Teraz, z biletem KM, mogą to zrobić taniej – zapowiada Dariusz Grajda, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

To niejedyny sposób, w jaki władze Mazowsza dbają o zwiększenie liczby turystów. Niedawno przygotowana została m.in. bezpłatna aplikacja mobilna Play Mazovia. Dostępna jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, dla wszystkich systemów operacyjnych. Znajdują się tam informacje o obiektach i szlakach turystycznych, ale też o aktualnych wydarzeniach na Mazowszu.

– Nasza nowa propozycja to możliwość planowania rodzinnych wypraw po regionie, ale też wirtualnego odwiedzania najciekawszych atrakcji Mazowsza. Dla miłośników zabawy, ale też rywalizacji umieściliśmy w aplikacji grę, z którą podróżowanie po naszym regionie będzie jeszcze bardziej ekscytujące – zachęca Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w UMWM.

Władze województwa dbają też o zwiększenie liczby atrakcji turystycznych. Bardzo przydają się tu środki unijne. Muzeum Mazowieckie w Płocku dzięki funduszom unijnym zrealizuje dwie ważne inwestycje. Ponad 3,3 mln zł przeznaczy na rozbudowę Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim i ponad 3,4 mln na odbudowę zabytkowego budynku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku. Natomiast Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach zainwestuje ponad 3,2 mln zł w modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego. Ponad 3 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma warszawskie Muzeum Niepodległości na renowację X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, w którym powstanie Centralny Magazyn Zbiorów muzeum, a Muzeum Warszawy zainwestuje prawie 3 mln zł z funduszy unijnych na kompleksową modernizację Muzeum Woli.