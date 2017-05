Billboardy nie zasłonią widoku

Obecnie więc pracują nad uchwałami krajobrazowymi. Nieco inaczej wygląda sprawa w Ciechanowie, gdzie uchwała krajobrazowa obowiązuje już od roku. Włodarze Ciechanowa chcą jednak wprowadzić do niej zmiany, bo częściowo zakwestionował ją wojewoda mazowiecki. Zarzucił m.in., że spod zakazów dotyczących wieszania reklam zostały wyjęte miejskie reklamy związane m.in. z promowaniem imprez. Włodarze Ciechanowa pod wpływem nacisków przedsiębiorców lokalnych wycofali się również z pobierania opłat za wieszanie reklam. – Mija rok, odkąd obowiązuje uchwała krajobrazowa na terenie miasta. Wyciągnęliśmy wnioski ze swoich błędów i pracujemy nad poprawkami – mówi Andrzej Kalinowski.

– Nasza uchwała zabraniała m.in. umieszczania reklam na terenach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Rzeki Łydyni, użytku ekologicznego Bagry, parków, ogrodów jordanowskich, zieleńców oraz na ich ogrodzeniach, a także w strefie o promieniu 20 m od pomników przyrody – wyjaśnił Andrzej Kalinowski z Urzędu Miasta w Ciechanowie. – Ograniczała też powierzchnię reklam i urządzeń reklamowych do 20 mkw. Na pewno część ograniczeń zostanie, m.in. te dotyczące wielkości reklam.

Z kolei Warszawa od 5 czerwca pod hasłem „Ładniej!" rusza z konsultacjami społecznymi projektu uchwały krajobrazowej. – Chcemy, by z centrum stolicy zniknęły reklamy wielkoformatowe. Pozostaną mniejsze, umieszczane na słupach reklamowych oraz nośnikach reklamowych nieprzekraczających 3 mkw. Wyjątkiem będą ażurowe reklamy na dachach i na rusztowaniach budynków w remoncie – wyjaśnia Wojciech Wagner, naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. – Będą mogły wisieć tylko przez określony czas – zapowiada Wojciech Wagner. – Im dalej od centrum, tym rygory będą mniejsze.

Podobne plany ma również Płock. Natomiast trudno mówić o szczegółach w wypadku radomskiej uchwały. – Jesteśmy na początku drogi. Dopiero ogłosiliśmy przetarg na wykonanie zdjęć, które posłużą nam do inwentaryzacji niezbędnej do przygotowania projektu. Powinny być gotowe do końca roku – mówi Janusz Kalinowski z Urzędu Miasta w Radomiu.

Uchwały krajobrazowe dotyczą nie tylko reklam, ale i szyldów czy ogrodzeń. Tablice informujące, jak i ogrodzenia będą musiały spełniać określone wymagania. Niektóre będą musiały zniknąć.

Są jednak i takie miasta, jak Siedlce, które nie planują prac nad przepisami krajobrazowymi. – To bardzo skomplikowana materia, na razie nie będziemy się nią zajmować – wyjaśnia Dariusz Dybciak z Urządu Miasta Siedlce.