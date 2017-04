Majówka na Mazowszu

1 maja w Łazienkach Królewskich będzie Piknik Europejski z okazji 13. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym dniu będzie można bezpłatnie zwiedzić obiekty: pałac Na Wyspie, Starą Oranżerię, pałac Myślewicki i Biały Domek. W programie wydarzenia są także inne atrakcje, m.in. koncerty, parady orkiestr wojskowych i policyjnych, pokazy jazdy konnej, rodzinne gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Prawdziwą atrakcją dla najmłodszych będzie rodzinne poszukiwanie skarbów w Łazienkach Królewskich. Geocaching to gra terenowa, podczas której uczestnicy odnajdują ukryte skrzynki z dziennikiem odwiedzin, zadaniem i różnymi skarbami. Zabawa wykorzystuje system GPS i łączy w sobie aktywność fizyczną i umysłową. Poszukiwanie rozpocznie się 30 kwietnia o godz. 10.00 pod pomnikiem Jana III Sobieskiego przy ul. Agrykola. Czas trwania to ok. dwie godziny. Zajęcia organizuje Stowarzyszenie Geocaching Warszawa, a adresowane są do dzieci powyżej dziesięciu lat i ich opiekunów.

Natomiast wieczorem można będzie obejrzeć widowisko łączące wodę i światło. Nowy sezon w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie rozpoczną pokazy 1, 2 i 3 maja o godz. 21.00.

Miłośnicy nietypowych roślin także znajdą coś dla siebie podczas majówki. W Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie (Warszawa-Wilanów) będzie Festiwal Roślin Owadożernych. To okazja do zobaczenia kilku tysięcy roślin, wysłuchania prelekcji, obejrzenia pokazu karmienia. Festiwal rozpocznie się 3 maja i potrwa do 7 maja.

Osoby aktywne fizycznie zainteresuje XVII Piaseczyńska Mila Konstytucyjna. 3 maja w godz. 11–16 już po raz 17. mieszkańcy Piaseczna oraz przyjezdni będą upamiętniać rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja „na sportowo". Bieg główny na dystansie 1 mili (1609 m) będzie o godz. 15.15. Inne atrakcje dla uczestników pikniku to m.in. biegi dla dzieci i młodzieży, konkursy z nagrodami, zabawy z animatorami dla dzieci, stoiska wystawowe.

Amatorzy sportowych emocji mogą także wybrać się do Płocka. 29 kwietnia o 11.30 w Galerii Wisła odbędą się Mistrzostwa Mazowsza Polskiej Ligi Kettlebell Sport. Rywalizacji sportowej będą towarzyszyć m.in. pokazy treningu z kettlami, ćwiczenia z wykwalifikowanymi sportowcami. To dobra okazja do kibicowania zawodnikom oraz dowiedzenia się, na czym polega sport odważnikowy.

Natomiast każdy, kto chciałby spędzić wieczór, śmiejąc się, może wybrać się do Amfiteatru w Płocku. 30 kwietnia o godz. 19.45 rozpocznie się tam XI Płocka Noc Kabaretowa – Kobieta Pracująca. Podczas imprezy wystąpią m.in. Paranienormalni, Kabaret Skeczów Męczących, Marcin Daniec, Formacja Chatelet. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w telewizji Polsat od godz. 20.05.

Majówkę można też spędzić pod gołym niebem. 1 maja o godz. 19 będzie otwarcie sezonu 2017 na Plaży Patelnia w Grabinie k. Płocka. Gwiazdami muzycznej imprezy w rytmie disco będą zespół Akcent, DJ Gie, DJ Demon.

Miłośników muzyki disco polo z pewnością zainteresuje również „Łosicka Majówka z Gwiazdami Disco Polo". Impreza na Targowicy Miejskiej w Łosicach ma trwać ponad dziewięć godzin, a wystąpią na niej m.in. Akcent, Power Play, Maxx Dance, Diadem, łosicka grupa taneczna FireBalls, zespoły ludowe. Planowane są także dodatkowe atrakcje, m.in. konkursy, gry i zabawy dla dzieci. Na miejscu będzie też można kupić jedzenie, napoje oraz różne gadżety. Początek zabawy 30 kwietnia o godz. 15.

W Radomiu, tuż przed majówką, rozpocznie się X Wiosna Motocyklowa. 29 kwietnia o godz. 12 będzie msza w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, podczas której pojazdy zostaną poświęcone przed sezonem 2017. Później parada motocykli przejedzie ulicami Radomia. Główną atrakcją wydarzenia będzie pokaz Freestyle Motocross (akrobacje motocyklowe) w wykonaniu grupy Freestyle Family.