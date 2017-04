Będzie luksus, ale nie tylko

Do eksploatacji ponownie zostanie oddany prestiżowy Hotel Europejski. Obiekt należy do sieci Raffles, tej samej, która posiada np. najsłynniejszy kolonialny hotel w Singapurze, gdzie Joseph Conrad pisał „Lorda Jima". W warszawskiej wersji Raffles będą 103 apartamenty, spa, sale konferencyjne, luksusowe sklepy, restauracje i biura. Bryła budynku została zachowana, inwestor jedynie zdecydował się na szklaną nadbudowę na dachu. Budynek należy do spółki Hesa, a Julien Barbotin-Larrieu, członek jej zarządu, zapewnia, że założeniem właścicieli obiektu było przywrócenie pierwotnej roli: prestiżowego miejsca spotkań dla biznesu i przedstawicieli kultury, ale przede wszystkim warszawiaków. Dla przypomnienia: Hotel Europejski był budowany przez ponad 20 lat (1855–1878) według projektu Włocha Leandro Marconiego i jego syna Henryka Marconiego. Ani jeden, ani drugi nie doczekał zakończenia realizacji tego projektu.

Kolejny kultowy obiekt to warszawski Prudential, który przejęła rodzina Likusów, co oznacza, że stolicy przybędzie obiekt naprawdę najwyższej klasy. Likusowie mają już w Polsce pięć prestiżowych hoteli – w Krakowie Stary, Copernicus i Pod Różą, kultowy łódzki Grand oraz wrocławski Monopol.

Wyjątkowymi miejscami do spędzenia czasu w Warszawie będą także z pewnością wielogwiazdkowe hotele planowane przy ul. Smolnej, tuż przy rondzie de Gaulle'a, oraz w pałacu Branickich przy Miodowej 6, niedaleko Zamku Królewskiego.

Prestiż przy lotnisku

Pięć gwiazdek będzie miał hotel Renaissance. To dzisiaj oczko w głowie prezesa Chopin Airport Development Gheorghe'a Cristescu, który zarzeka się, że trwają już jedynie prace wykończeniowe i jest duża szansa na oddanie budynku do użytku pod koniec roku. – Chcemy, żeby to był nie tylko hotel, ale i centrum konferencyjne. Taki obiekt, gdzie firmy będą mogły zorganizować szkolenia czy spotkania bez obaw, że uczestnicy spóźnią się na nie z powodu warszawskich korków – mówi szef CAD.

Gheorghe Cristescu wcześniej był dyrektorem sieci Best Western na Polskę i kraje bałtyckie. Dzisiaj Chopin Airport Development jest operatorem czterech hoteli z ponad 500 pokojami, należącymi do przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (Courtyard by Marriott i Hampton by Hilton, które znajdują się odpowiednio na samym lotnisku stołecznym, tuż obok Renaissance i oddalonym od tego portu o jeden przystanek autobusowy, Hampton by Hilton przy lotnisku w Gdańsku i hotelu Jurata). Wkrótce do tego portfela dołączy w Warszawie drugi lotniskowy obiekt – Renaissance, na razie starannie opakowany czarną folią, oraz hotel Moxy w Pyrzowicach (sieć Marriott International). Łącznie w tych dwóch placówkach znajdzie się 330 pokojów.

Mniej gwiazdek

Zaawansowana jest już budowa ApartHotel Wola Invest na rogu ulicy Kasprzaka i alei Prymasa Tysiąclecia. Inwestorem jest w tym przypadku największy w kraju deweloper mieszkaniowy J.W. Construction. Nie będzie to tradycyjny hotel, bo 416 apartamentów przeznaczonych do wynajęcia zostanie sprzedanych właścicielom, którzy z kolei oddadzą je w zarządzanie operatorowi hotelu, w zamian za konkretne zyski.

Kolejny nowy hotel – Motel One, tym razem już nie najwyższej klasy, ale 2–3-gwiazdkowy, budowany jest przy ulicy Tamka 38, naprzeciwko Muzeum Chopina. Inwestor, Tamex Inwestycje, ma już podobne obiekty w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Austrii. Przy tym warszawski Motel One to dopiero początek planów Tamexa w naszym kraju.

No i wreszcie wraca do stolicy Holiday Inn. Najnowszy hotel tej sieci w naszym kraju powstanie u zbiegu Twardej i Żelaznej. Do eksploatacji zostanie oddany zapewne już w przyszłym roku. Koszt tej inwestycji – w hotelu przewidziano 254 pokoje – to 25 mln złotych. Drugi Holiday Inn powstanie koło Dworca Zachodniego, tuż przy dworcu autobusowym. Tam z kolei będzie 217 pokoi.

Bogato na Mokotowie

Trochę oddalony od centrum, ale dobrze skomunikowany, głównie linią tramwajową, z głównymi atrakcjami kulturalno-gastronomicznymi miasta będzie warszawski hotel Moxy, (Wilanowska 372, przy Galerii Mokotów), w którym zaplanowano 200 pokoi, do którego zostanie dobudowana część Residence Inn dla osób, które nie chcą wynajmować pokojów na mieście, ale planują dłuższe pobyty w Warszawie.

Na Mokotowie powstanie także w niedługim czasie trzygwiazdkowy Four Points by Sheraton. Otwarcie obiektu (u zbiegu ulic Suwak i Konstruktorskiej) z 192 pokojami, z którego łatwo można dojechać na Lotnisko Chopina, planowane jest na koniec 2018.

Trzeci nowy projekt hotelowy na Mokotowie to placówka znanej z częstych akcji promocyjnych polskiej sieci Focus Hotels. W tym przypadku inwestorem jest Woronicza Prestige PM sp. z o.o. Budynek, do którego pierwsi goście będą mogli się wprowadzić w 2020 roku. Będzie miał 238 pokojów i 147 miejsc parkingowych. Zaplanowano tam także salę konferencyjną, która będzie w stanie pomieścić nawet 800 osób.

Hotelu doczeka się również Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Expo XXI. To Hotel 52 – duży obiekt, znajdujący się dokładnie naprzeciwko Expo, w którym zaplanowano 468 pokojów. Inwestorem jest Adept Investment.

Po Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie przyszedł także czas na otwarcie hotelu Puro. Minimalistyczny w stylu ma być otwarty w samym sercu stolicy – na ul. Widok 5/7/9.

Pomysł postindustrialny

Od dłuższego czasu w Europie i na świecie zapanowała moda na adaptację dla potrzeb hotelowych starych spichlerzy, młynów, magazynów czy fabryk. Podchwycili ją także polscy inwestorzy i takie obiekty powstały, m.in. w Łodzi hotel Andel's z piękną fasadą z czerwonych cegieł, apartamenty Loft Aparts w budynku XIX przędzalni czy Tobaco, gdzie kiedyś była przędzalnia parowa oraz tkalnia, a potem zmieniono ją na wytwórnię papierosów. Podobne obiekty są w Żninie, Krakowie czy Poznaniu. Teraz przyszedł czas na Warszawę, gdzie z powodu wojennych zniszczeń takich architektonicznych perełek jest niewiele. Niemniej jednak na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser wkrótce otwarty zostanie hotel Koneser. Obiekt jest położony po prawej stronie Wisły, wchodzi w skład kompleksu Koneser Centrum Praskie i będzie bardzo ważny dla rozwoju tej części stolicy.

