Młyny Rothera coraz bliżej

Miasto zakończyło właśnie procedurę dialogu technicznego związaną z zagospodarowaniem obiektów. Teraz będzie mogło ogłosić przetarg na dokumentację projektowo–kosztorysową. Autorem wstępnej wizualizacji jest wrocławski projektant Łukasz Szleper. Urzędnicy oszacowali na razie koszt prac konserwatorsko – zabezpieczających, odpowiadających tzw. stanowi deweloperskiemu. Kwota wydatków na wyposażenie budynków nie jest znana. Przedsięwzięcie jest ostatnim etapem rewitalizacja obiektów na Wyspie Młyńskiej, która jest centrum rekreacyjnym miasta. Odwiedzają ją rocznie setki tysięcy turystów.

– Bez Młynów Rothera Bydgoszcz by się nie rozwinęła, to kluczowy element tożsamości miasta. Obiekty będą przerabiane w delikatny sposób, to pomysł aranżacji ma być dostosowany do środowiska zastanego - mówi „Rz" Sławomir Marcysiak, Miejski Konserwator Zabytków.

W konsultacjach brało udział między innymi niezależne forum „Obywatele Bydgoszczy". – Młyny Rothera to miejsce, które każdy mieszkaniec miasta rozpoznaje, a Wyspa Młyńska to oczko w głowie Bydgoszczy. Położona blisko starego miasta, opery, niedaleko tzw. „bydgoskiej Wenecji". To może być obiekt promujący Bydgoszcz nie tylko w Polsce, ale na świecie – mówi „Rz" Józef Herold, społecznik, inicjator forum „Obywatele Bydgoszczy".

W odnowionych obiektach miasto zamierza stworzyć centrum wiedzy z zakresu funkcjonowania mózgu, zaaranżować ogrody wody i stworzyć ekspozycje rozwoju techniki związanej z miastem. Autorem pierwszego filaru przedsięwzięcia jest światowej sławy neurochirurg profesor Marek Harat. Projekt nosi roboczą nazwę Centrum Wiedzy o Mózgu.

– To może być wyróżnik Bydgoszczy. W Europie jedynie w Londynie jest podobna instytucja. Na centrum złoży się ekspozycja wiedzy o mózgu, obejmująca to co nauka zgromadziła na ten temat, interaktywne laboratorium mózgu, oraz obiekty do zabawy dla dzieci i młodzieży – mówi nam Herold. Ogrody wody będą nawiązywały do tożsamości miasta, którego ekonomiczny los związany był ze spławem zboża i rozwojem regionu dzięki budowie Kanału Bydgoskiego. Bydgoszcz ma też bogatą historię innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, stosunkowo wcześnie zbudowano linie tramwajowe, gazownię, elektrownię, wodociągi. Do tego będzie nawiązywała trzecia, czyli techniczna część ekspozycji w Młynach Rothera.