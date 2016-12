„Stalowe Anioły” dla dobrych ludzi

Jedną z tegorocznych laureatek jest 88-letnia dr Alina Moniuszko-Codrow, psychiatra dziecięcy i neurolog. Choć od lat jest na emeryturze, nie ma czasu na odpoczynek. Pochłania ją praca. Nie zarobkowa, ale społeczna, dla innych - współpracuje stale z toruńskim hospicjum „Nadzieja", gdzie są dzieci m.in. z FAS (ciążowym zespołem alkoholowym), porażeniem mózgowym i innymi ciężkimi schorzeniami. Poza tym doktor Moniuszko-Codrow jest stale do dyspozycji Towarzystwa Autyzmu w Toruniu, które zajmuje się dziećmi z tą chorobą.

– Niezależnie od pory dnia zawsze jest gotowa nieść pomoc. Reaguje na każdy telefon. To wspaniała kobieta, całym serceem oddana chorym dzieciom –o powiada Małgorzata Jabłońska, prezes Towarzystwa Autyzmu w Toruniu, które nominowało w tym roku dr Moniuszko-Codrow do nagrody. We wniosku Towarzystwo przypomniało jej dewizę: „skoro żyją dzieci bardzo chore, trzeba im życie upiększyć, zrobić wszystko by nie cierpiały".

Nagrody indywidualne otrzymało w sumie 12 społeczników, m.in. Tomasz Edward Jurkiewicz z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu, Krystyna Marszałek-Michalska, społecznik z Włocławka, Barbara i Andrzej Siewińscy, którzy prowadzą Rodzinny Dom Dziecka w Toruniu oraz Kordian Koniecki, działacz społeczny z Bydgoszczy.

Uhonorowano także trzy zespoły – członków Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim, działaczki społeczne z gminy Dragacz w powiecie świeckim, które realizują programy adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy pracownicy świetlicy Zefir we Włocławku prowadzący działania na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży.

Jak tłumaczy Małgorzata Brzykcy z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego, nagrody przyznawane są m.in. za tworzenie i realizowanie modelowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów dotyczących integracji społecznej osób wykluczonych, aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych oraz wspieranie sektora ekonomii społecznej i wolontariatu. Pierwszy konkurs odbył się w 2007 r. – Praca na rzecz drugiego człowieka to misja. Przyznając doroczne wyróżnienia chcemy promować najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy, nowatorskie osiągnięcia oraz postawy rzetelności i ofiarności wśród pracowników, a także wolontariuszy – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Laureaci oprócz statuetek i listów gratulacyjnych otrzymują też nagrody finansowe. W sumie przez 10 lat przyznano 125 nagród indywidualnych i 41 zespołowych. Łącznie nagrodzono 283 osoby.