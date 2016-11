Medyczny pakiet stulecia na Kujawach

Łatwiej do Grodna, ale tylko dla turystów

Jak podkreślają lekarze, planowane i zrealizowane inwestycje to nie tylko komfort pacjenta i personelu – będą owocować lepszym wyszkoleniem lekarzy, wprowadzeniem innowacyjnych metod leczenia na światowym poziomie.

EBI to instytucja finansowa Unii Europejskiej, która udziela niekomercyjnych pożyczek na inwestycje, które służą europejskiej spójności regionalnej. Władze województwa pierwszą umowę, w 2010 r. negocjowały blisko rok. W połowie listopada popisano już trzecią, na blisko ćwierć miliarda złotych – pieniądze otrzyma Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu.

Trzy etapy zmian

Efekty umów z EBI już widać bo inwestycje w dziewięciu placówkach, rozłożone na dziesięć lat, zostały podzielone na trzy etapy. Pierwszy, już zrealizowany, wart ponad 400 mln złotych, objął inwestycje w wojewódzkich szpitalach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Świeciu. Największymi beneficjentami były Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy i bydgoskie regionalne Centrum Onkologii.

– W drugim etapie, już rozpoczęty,m samorząd województwa zaplanował inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku oraz Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy, Centrum Onkologii, Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu i Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy – wymienia Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa urzędu marszałkowskiego. Środki na inwestycje w ramach drugiego drugiego etapu to ponad 340 mln złotych.

– To dla nas absolutna zmiana jakościowa – przyznaje Edward Hartwich, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Ponad stuletni budynek nie spełniał współczesnych standardów. Środki z EBI pozwoliły całkowicie odmienić placówkę. Wybudowano od podstaw nową część dla oddziału chirurgii (nie było jej dotychczas), sale operacyjne i oddział leczenia oparzeń. Stworzono plac zabaw dla chorych pacjentów, zmodernizowano pokoje. Roboty kubaturowe kosztowały 160 mln zł. – Zostały zakończone, teraz czeka nas etap wyposażenia w sprzęt diagnostyczny oraz meble - mówi dyrektor Hartwich.

Szpital dziecięcy ma blisko 200 łóżek, rocznie przyjmuje 14-15 tys. małych pacjentów, także spoza województwa. Placówka dokupiła także nowoczesny sprzęt diagnostycz

Rewolucję przeszło również Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Zmodernizowano m.in. zakład diagnostyki laboratoryjnej, całkowicie przebudowano przychodnię i układ komunikacyjny budynku. – Powstał Park Aktywnej Rehabilitacji z salami ćwiczeń, basenem. Naszym celem jest by prowadzić pacjenta od początku do końca, do pełnej sprawności – tłumaczy Piotr Muzyczuk, dyrektor ds. logistyki Centrum Onkologii.

Czas na Toruń

Trzeci etap projektu, wart 300 mln zł, obejmie kompleksową rozbudowę i modernizację Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. To strategiczna dla regionu placówka – ma ponad tysiąc łóżek na ponad 40 oddziałach, zatrudnia przeszło 2 tys. osób. Każdego roku jest w nim hospitalizowanych ponad 75 tys. pacjentów, a około 300 tys. osób korzysta ze specjalistycznych porad.

– Inwestycja jest niezbędna ze względu na niedostatek powierzchni i konieczność funkcjonalnego połączenia oddziałów psychiatrycznych i oddziału zakaźnego z głównym zapleczem diagnostycznym – podkreśla Beata Krzemińska. Jak dodaje Janusz Mielcarek, rzecznik toruńskiej placówki, ma ona świetnie wyszkoloną kadrę, nowoczesny sprzęt, jednak dużym problemem są różne lokalizacje poszczególnych oddziałów. – Zbyt mało jest także sal operacyjnych. Żeby nasz szpital nie tylko dobrze leczył ale także był przyjazny i stwarzał pacjentom komfortowe warunki leczenia, zdecydowaliśmy się na rozbudowę - dodaje Mielcarek.

Po zmianach i modernizacji gmach główny lecznicy pomieści oddział ratunkowy, z własnymi salami operacyjnymi i nowoczesnym zapleczem diagnostycznym, sąsiadujący z Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej, a także główny blok operacyjny szpitala, cztery oddziały łóżkowe (w tym 318 nowych łóżek na oddziałach zabiegowych) i umiejscowione na dachu lądowisko dla helikopterów.

– Nie mam wątpliwości, że te zmiany zostaną pozytywnie odebrane przez pacjentów,korzystanie z naszych usług będzie bowiem dla nich wygodniejsze i prostsze. Dla pracowników szpitala szczególnie ważna jest centralizacja bloków operacyjnych. Takie bloki to dla szpitali zawsze bardzo duży koszt, ich scentralizowanie pozwala te koszty ograniczyć, zwiększa też wygodę i bezpieczeństwo pracy. Jednocześnie zwiększy się liczba łóżek na oddziale intensywnej terapii z obecnych sześciu do osiemnastu – tłumaczy Janusz Mielcarek.

