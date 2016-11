Toruńskie ulice będą bardziej bezpieczne

Miasto zakończyło prace nad programem poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przejazdach dla rowerów, który będzie realizowany przez najbliższych kilka lat. Jego celem jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków, szczególnie wśród pieszych i rowerzystów. Według wstępnych szacunków całość prac ma kosztować ok. 5 mln zł. Przyszłoroczne wydatki na ten cel to 1,8 mln zł.

– Toruń należy do najbardziej bezpiecznych polskich miast, jeżeli chodzi o liczbę wypadków, ale wciąż jest to problem – mówi Marcin Kowallek, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta Torunia. W przyszłym roku rozpoczną się prace, których celem jest poprawienie infrastruktury drogowej. W pierwszej kolejności (styczeń – grudzień 2017 r.) obejmą one okolice szkół, przychodni, szpitali, a także miejsca, gdzie dochodzi do zdarzeń drogowych. Później działania przeniosą się na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, przebiegające w granicach miasta.

– Powstaną azyle dla pieszych, wypustki ochronne dla niewidomych, wyniesione przejścia, poprawimy oznakowanie, w wielu miejscach zamontujemy bariery ochronne – opisuje Marcin Kowallek.

W województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. wypadki z udziałem pieszych stanowiły 29 proc. ogólnej liczby wszystkich zdarzeń (o 3 proc. więcej niż średnia krajowa). Z policyjnych danych wynika, że w 2015 r. w Toruniu miały miejsce 33 wypadki drogowe z udziałem pieszych i rowerzystów, do 9 doszło z udziałem rowerzystów, zaś w 24 uczestniczyli piesi. W tym roku, od stycznia do końca sierpnia w wypadkach uczestniczyło 15 rowerzystów i tyle samo pieszych.

Miasto realizuje Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 „Osiągnijmy wizję zero". Miejski program powstał m.in. na podstawie wytycznych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na podstawie obserwacji pracowników Referatu Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach i funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Wzięto też po uwagę zgłoszenia mieszkańców oraz artykuły prasowe dotyczące przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

Urzędnicy przeanalizowali wszystkie miejsca, gdzie doszło do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów w latach 2013-2015. Na tej podstawie przygotowali wzory rozwiązań. Ustalony przez urząd tzw. standard ogólny ma polegać na oznaczeniu grubowarstwową, czerwoną farbą przejazdów dla rowerzystów, a także namalowaniu na ulicy przed przejściami dla pieszych, w rejonach szkół odblaskowych piktogramów ostrzegawczych „Dzieci". W rejonach szkół zostaną zamontowane bariery ochronne, a na przejściach dla pieszych płytki z wypustkami, sygnalizujące osobom niewidomym i niedowidzącym, że zbliżają się do jezdni lub torowiska tramwajowego. Na przejściach powstaną także azyle, zostaną one także doświetlone lampami LED.

Na drogach krajowych i wojewódzkich przejścia dla pieszych zostaną pomalowane grubowarstwową farbą biało-czerwoną, instalowane będą też elementy odblaskowe lub aktywne czyli tzw. kocie oczka.

W planach miasta jest m.in. wykonanie 26 sygnalizacji świetlnych, budowa 21 wysp azylu dla pieszych, likwidacja 6 przejść dla pieszych, likwidacja 4 przejazdów rowerowych przez torowiska tramwajowe, wymalowanie biało – czerwonego oznakowania poziomego w 53 miejscach oraz namalowanie 104 piktogramów.