Nowa jakość kształcenia w ośrodku im. Braille’a

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy trwa budowa nowych warsztatów do nauki zawodu i remont 12 pracowni kształcenia zawodowego.

W istniejącej od 1872 roku, najstarszej w Polsce placówce tego typu kształcą się dzieci i młodzież niewidoma, słabowidząca i głuchoniewidoma z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W ośrodku jest szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła branżowa i zasadnicza, przysposabiająca do pracy, technikum i liceum, a także szkoła policealna. Poza tym organizowane są kursy doszkalające. W placówce uczy się blisko 500 osób, z czego 88 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego. – Absolwenci ośrodka podejmują pracę lub kontynuują edukację po szkole zawodowej w liceum ogólnokształcącym lub technikum, a po LO idą na studia lub kursy kwalifikacyjne – mówi Beata Więckowska, naczelnik Wydziału Edukacji i Nadzoru w Urzędzie Marszałkowskim.

Placówka otrzymała właśnie 3 mln zł dotacji z RPO na projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym". Dzięki tym środkom w szkole powstaną dwie nowe, w pełni wyposażone pracownie do nauki zawodu kelnera w technikum oraz florysty w specjalnej szkole policealnej.

– Zmodernizowane zostaną także pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji – wylicza naczelnik Więckowska. Do pracowni i warsztatów trafi też najnowocześniejsze wyposażenie, zakupione na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Prace w ośrodku rozpoczęły się w sierpniu i potrwają do kwietnia 2018 roku. Wykonawcą robót budowlanych jest firma PIL-IF-BUD z Boruszyna w Wielkopolsce. Wartość kontraktu to 1,7 mln zł. Przetarg na zakup wyposażenia do pracowni zostanie ogłoszony w 2018 roku. Wartość całego projektu sięga 3,8 mln zł. – Ośrodek Braille'a to jedyna tego typu placówka w województwie. Realizowane obecnie przedsięwzięcie jest szczególnie ważne z punktu widzenia dopełnienia procesu edukacyjnego dzieci niewidomych i słabowidzących. Kierujemy się troską właśnie o tę grupę osób, które w sposób szczególny potrzebują naszego wsparcia – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

To nie pierwsza inwestycja realizowana w Ośrodku Braille'a dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego. W ostatnich latach placówka powiększyła się o nowy budynek warsztatów szkolnych oraz przeszła termomodernizację. Urząd Marszałkowski zapowiada, że ośrodek jeszcze się rozrośnie, bo planuje utworzenie w nim przedszkola, na potrzeby którego władze Bydgoszczy przekazały już sąsiadującą z ośrodkiem nieruchomość.

Jak zapowiada Urząd Marszałkowski, projekty inwestycyjne będą prowadzone też w innych ośrodkach, m.in. w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Toruniu i podobnej placówce im. Maczka w Bydgoszczy, Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskim Okręgowym Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.

– We współczesnym świecie jakość edukacji w coraz większym stopniu zależy od jakości wsparcia procesu kształcenia poprzez pomoce dydaktyczne, a w procesie kształcenia zawodowego przede wszystkim od specjalistycznego wyposażenia warsztatów. W takich placówkach, jak Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, dla wychowanków z wieloma skomplikowanymi dysfunkcjami, to specjalistyczne wyposażenie ma wręcz kluczowe znaczenie – mówi wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.