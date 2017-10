Gęsina na św. Marcina

Gęsie tuszki dla mieszkańców, pokazy kulinarne w wykonaniu sławnych kucharzy, konkursy – rusza wielka akcja kreująca modę na gęsinę, jeden z wyróżników regionu.

Pasztet z gęsi, rolada z piersi nadziewana jabłkami lub gruszką, rozgrzewająca zupa czy też sałatka z półgęsiem – to zaledwie niektóre najbardziej znane przysmaki do wyczarowania z gęsiny. Na polski stół trafia coraz częściej, a jej wyjątkowe walory docenia urząd marszałkowski, który co roku, jesienią, promuje modę na gęsinę, tworząc z niej znak rozpoznawczy regionu.

Wydarzenia z gęsiną w roli głównej po raz kolejny zagoszczą w województwie za sprawą kampanii „Kujawsko-pomorska gęsina na świętego Marcina", który wypada właśnie 11 listopada, w Święto Niepodległości.

– Już od ośmiu lat zachęcamy Polaków, aby obyczajem naszych przodków, spotykali się w dniu świętego Marcina przy rodzinnym obiedzie i spożywali gęsinę – mówi Edyta Macieja-Morzuch, dyrektor Departamentu Promocji w Urzędzie Marszałkowskim. Jak zaznacza, to doskonały sposób, aby połączyć staropolską tradycję kulinarną ze zwyczajem wspólnego czczenia Święta Niepodległości.

Najbardziej spektakularne wydarzenie obecnej kampanii odbędzie się w Przysieku (pod Toruniem), który na dwa dni zamieni się w „gęsinową" stolicę Polski oraz miejsce, w którym będzie można ciekawie spędzić czas. Na mieszkańców i turystów czeka tutaj cała gama atrakcji. – Zaplanowaliśmy m.in. połączone z degustacją prezentacje kulinarne w wykonaniu gwiazd, oferującą wykwintne dania i przekąski Gęsią Karczmę z muzyką na żywo, a także strefę dla dzieci, w której gospodarzami będą dbający o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo uczestników animatorzy – wylicza Edyta Macieja-Morzuch.

O tym, jak smacznie przyrządzić gęsinę, opowiedzą m.in. bydgoscy i toruńscy restauratorzy, a także propagatorka zdrowego stylu żywienia Katarzyna Bosacka. Swoją wiedzą kulinarną podzielą się również uznani kucharze, szefowie kuchni znanych restauracji.

W ubiegłym roku impreza w Przysieku zrobiła furorę – przyciągnęła ok. 20 tysięcy gości. Teraz organizatorzy liczą na podobne zainteresowanie, zwłaszcza że program jest równie imponujący. Wydarzenie w Przysieku to jednocześnie festyn i kiermasz, dlatego tradycyjnie już będzie można tu kupić produkty z gęsiny, ale i wiele innych, regionalnych przysmaków. Na stoiskach co roku jest wystawiane również rękodzieło.

Najlepszym wytwórcom produktów gęsinowych, którzy się zaprezentują w Przysieku – i to już także tradycja – zostaną przyznane prestiżowe Złote Półgęski. Patronem konkursu, adresowanego do małych firm oferujących przysmaki z gęsiego mięsa, jest marszałek województwa. Będzie to więc doskonałą okazją do spróbowania staropolskich dań z gęsiny, których nie mamy okazji degustować na co dzień.

W ramach kampanii dla mieszkańców regionu przewidziano – tak jest co roku – również sporą pulę świeżych gęsich tuszek na świąteczny rodzinny obiad w dniu Święta Niepodległości – w tym roku łącznie 2017 sztuk. Gęsie tuszki będzie można wygrać w konkursach organizowanych przez regionalne i lokalne media, które włączyły się w tę akcję.

Urząd marszałkowski nie bez powodu postawił na promocję gęsiny – to właśnie na Kujawach i Pomorzu znajdują się cenione i znane także poza Polską hodowle wyjątkowych pod względem walorów smakowych o odżywczych gęsi kołudzkich i rypińskich. Wśród nich prym wiedzie największy producent w regionie – Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej (pod Inowrocławiem), z którego pochodzi słynna gęś biała kołudzka.