A niech to gęś kopnie

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają". To jeden z wielu cytatów, które lubimy powtarzać, nie do końca rozumiejąc ich sens.

Mikołaj Rej użył słowa „gęsi" nie jako rzeczownika sugerującego, że nie jesteśmy gęśmi, lecz jako przymiotnika. Sugerował, że posługujemy się językiem swoim, a nie gęsim, czyli łaciną, która kojarzyła mu się właśnie z gęganiem. Ten gęsi wstęp smacznie wprowadzi nas w życie kujawsko-pomorskie. Władze województwa od lat zachęcają bowiem, byśmy obyczajem naszych przodków spotykali się w dniu św. Marcina przy rodzinnym obiedzie i spożywali gęsinę. To może być świetny sposób, by połączyć staropolską tradycję kulinarną ze zwyczajem wspólnego czczenia Święta Niepodległości. Gęsiom niestety pozostaje już tylko zaśpiewać piosenkę ze słowami Agnieszki Osieckiej: „Gęsi już wszystkie po wyroku, nie doczekają się kolędy...". Żeby Bydgoszcz nie czuła się pokrzywdzona w rywalizacji z Toruniem, odnotujmy też rozmowę z Markiem Żydowiczem, twórcą Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage, który po przeprowadzkach znalazł właśnie w Bydgoszczy swe miejsce. Tylko co na to wszystko gęsi?