Wędrówka festiwalu z muszli na stadion

W tym roku odbyła się XX. jubileuszowa edycja. Wzięło w niej udział wielu wykonawców z zagranicy, a gościem specjalnym była Grażyna Brodzińska. Imprezę współprowadził Dziani - syn Don Vasyla, dzięki któremu festiwal trwa do dziś.

Wszystko zaczęło się w 1997 roku, kiedy Don Vasyl, jeden z najpopularniejszych Romów w Polsce – muzyk, piosenkarz, kompozytor i poeta, postanowił zorganizować taką imprezę. Ideą pierwszego festiwalu było zebranie dawnych członków zespołu Roma, który działał od 1948 roku. Stąd gośćmi festiwalu byli: Randia z USA i siostry Rajfer z Izraela (wystąpiły też podczas tegorocznej edycji).

Początkowo Festiwal Romów odbywał się w drewnianej, zabytkowej Muszli Koncertowej, znajdującej się w Ciechocinku, co nadawało malowniczego charakteru tej imprezie. Jednak z roku na rok zainteresowanie festiwalem, tak intensywnie rosło, że aby wszyscy chętni mogli go obejrzeć, trzeba było przenieść występy na większy teren. W 2001 roku, festiwal odbył się na płycie stadionu „Zdrój", w Ciechocinku, gdzie co roku, stawiana jest specjalna scena, na której występują artyści romscy z całego świata.

W czasie drugiej edycji imprezy zaprezentowano kulturę romską w Europie, a trzecia przebiegająca pod hasłem „Romowie wokół nas", koncentrowała się na kulturze Romów w krajach sąsiadujących z Polską. IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów, zaprezentował nam proces metamorfozy narodu romskiego oraz kultywowanie tradycji w pokojowej konfrontacji z innymi tradycjami i kulturami.

Kolejne edycje Festiwalu, propagowały kulturę, muzykę, taniec, a także język społeczności romskiej.

Z każdym rokiem przybywało gości i artystów propagujących kulturę, muzykę, taniec, a także język społeczności romskiej. Od tamtej pory rokrocznie festiwal przyciąga tłumy miłośników folkloru i muzyki romskiej, a także samych Romów, którzy zjeżdżają nawet z najodleglejszych zakątków świata, by podtrzymać i kultywować swoją bogatą tradycję.