Autostrady to jeszcze nie wszystko

Zmiany w infrastrukturze drogowej w szczególnie widoczny sposób przybliżają nas do rozwiniętych krajów zachodniej części Europy. Jeszcze dekadę temu o szybkim przejechaniu z południa kraju do Gdańska czy z Rzeszowa do Poznania można było co najwyżej pomarzyć.