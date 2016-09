Startuje „Przygrywka”

Przegląd odbędzie się w dniach 14 - 23 października 2016 roku w Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrze w Toruniu. Adresowany jest do studentów szkół artystycznych, publicznych i niepublicznych.

– To pierwsza impreza tego typu w kraju. Od ponad 30 lat w Łodzi odbywa się festiwal szkół teatralnych, w Bydgoszczy zaś forum młodych muzyków. Przeglądu spektakli muzycznych do tej pory nie było. A przecież to ważny element współczesnego teatru. Pierwszy etap, czyli kwalifikacje wstępne, mamy już za sobą – mówi „Rz" Anna Wołek, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. Teatr współpracuje od dwóch lat z absolwentami kierunków musicalowych i muzycznych państwowych i prywatnych szkół artystycznych. To między innymi z obserwacji rozwoju ich talentów zrodziła się idea organizacji przeglądu.

Wybrane w I fazie spektakle zostaną zaprezentowane podczas październikowego weekendu przed jury, do którego udało się zaprosić znanych i cenionych twórców: Janusza Grzywacza, Macieja Wojtyszko, Jacka Bończyka oraz Roberta Czechowskiego. Organizatorzy planują nagrody finansowe zespołowe i indywidualne. Pula wynosi 15 tys. zł. Nagrodzony spektakl będzie dodatkowo zaprezentowany w sezonie 2016/2017 w toruńskim teatrze.

- Mamy nadzieję, że nasz przegląd zapisze się trwale w kalendarzu wyższych szkół artystycznych. Planujemy już drugą edycję pod koniec kwietnia 2017 roku. Liczymy na to, że „Przygrywka" stanie się miejscem wymiany doświadczeń – dodaje Wołek. Organizatorzy oczekują również, że prezentacja umiejętności studentów i absolwentów artystycznych szkół wyższych wypromuje młodych aktorów, pomoże w rozwoju ich umiejętności oraz zintegruje to środowisko. Całość wydarzeń składać się będzie na międzynarodowy projekt o interdyscyplinarnym charakterze.